«وربة» كشف عن الفائزين في سحب «الحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 سنة. حيث يجري البنك سحباً أسبوعياً كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهرياً بمبلغ 200 دينار لكل منهم.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الثالث والثلاثين لهذا العام وهم كل من: عبد الله إسماعيل الأنصاري، غدير عزمي عبد الرزاق، أسماء محمود مشهدي، خالد عمرو عوض، دانة علي العنزي. والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

