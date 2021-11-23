«Ooredoo الكويت» احتفت بموظفيها والعاملين بها

مال وأعمال

احتفلت Ooredoo للاتصالات، بموظفيها في فعالية خاصة نظمتها الاسبوع الماضي في فندق المارينا احتفالا بانجازات العام الحالي 2021 والتي تحققت بجهود الموظفين وجميع العاملين في الشركة من كل مستوياتها الادارية. وحضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، بالإضافة إلى موظفي الشركة ومدرائها من مختلف الاقسام.

وتضمنت الفعالية تسليط الضوء على رؤية وأهداف الشركة لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الأعوام المقبلة. كما وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على ضرورة مشاركة الخطط والنجاحات مع موظفي الشركة واللقاء معهم بشكل مستمر، كونهم أحد أهم أصول الشركة والمحرك الاساس لعمليات الشركة والسبب في وصولها الى ما وصلت إليه اليوم.

كما تضمنت الفعالية سلسة من الأنشطة والألعاب الفعالة التي من شأنها أن تحقق التأثير المطلوب للوصول بالموظفين إلى مرحلة ديناميكية من التناغم بين بعضهم البعض وتقوي روح الفريق الواحد.

