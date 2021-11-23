«أوكساجون».. ثورة صناعية على الماء

مال وأعمال

تعكس مدينة أوكساجون رؤية عراب «رؤية 2030» للمملكة العربية السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع الأسس الحقيقية لتنمية اقتصاد المملكة، بعيدا عن الشعارات، متخذا من لغة الأرقام التي يعيها العالم، تلك اللغة هي التي مكنت المملكة من تحقيق المنجزات على الصعيد الاقتصادي العالمي، ومن تلك الانجازات نقل مكاتب الشركات العابرة للقارات إلى المملكة، ما يفتح المزيد من الوظائف والخبرات للجيل السعودي في مختلف التخصصات، كذلك وجود المشاريع الضخمة التي تدر المزيد من النمو الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على الجانب النفطي فقط.

وستكون المدينة الصناعية «أوكساجون» وفقاً لرؤى الخبراء والمتخصصين حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في «نيوم» خاصة والمملكة بشكل عام مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

مراكز تصنيع مستقبلية

تشكل المدينة خطوة أخرى ضمن مخطط مشروع «نيوم» الرئيسي، حيث يستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية المخطط المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم والتي ستعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وأضاف «ستسهم مدينة (نيوم) الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل جنبا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو».

وستشارك المدينة في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة» مؤكدا أن الأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية متطلعا إلى رؤية التوسع السريع لها.

ميدان للبحث العلمي

وتتمتع المدينة بمميزات عدة تنفرد بها والتي تجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم تتمثل في:

? يتوافر في مدينة أوكساجون الاقتصادية مركز التصنيع المتقدم المستدام.

? يُقام في مشروع اوكساجون ميدان للبحث العلمي، إذ يتوافر فيه إمكانية البحث العلمي والابتكار.

? بالإضافة إلى توافر بيئة العمل المختلفة التي تعتبر بيئة مميزة لريادة الأعمال.

? تتيح مدينة أوكساجون الصناعية تدعيم الموقع بالطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 100%.

? بناء ميناء بحري يربط المدينة بالعالم، من خلال:

? سلاسل الإمدادات المتطورة.

? العمل بمنهجية وتقنيات مستحدثة.

? وفقًا للرؤية المتكاملة.

? تضمن مدينة اوكساجون المعايشة الاستثنائية فيها.

? توفر مدينة اوكساجون مركز التصنيع المتقدم المستدام.

? تعتمد مدينة اوكساجون على توفير بيئة للصناعة إلى جانب المحافظة على البيئة.

? 5 دقائق هي الفترة التي يصل فيها الشخص سيرًا على الأقدام.

? تُعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في البحر الأحمر.

? تتصل شبكة القطارات فائقة السرعة بمدينة ذا لاين.

? تُعتبر المنظومة الأولى العائمة في العالم.

معادلة رابحة

الاقتصاد المُستدام المحافظ على البيئة، وهو المعادلة الرابحة التي تراهن عليها وتعض عليها بالنواجذ، اللمسات الابتكارية تبينت بشكل ملموس مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنشاء المدينة الصناعية «أوكساجون» التي تهدف إلى تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية، المتمثلة في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية الجديدة، والإسهام في حماية البيئة، وخلق فرص العمل الجديدة، وتحقيق النمو، ودعم السعودية في مجال التجارة الإقليمية، وتدفقات التجارة العالمية في المنطقة.

ستقدم «أوكساجون» حلول التنقل المتطورة والمرتبطة بنظام سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ما يساعد في ضبط البرامج الزمنية للتخطيط، والتسليم الآمن في الوقت المُحدد، وتحسين الكفاءة التشغيلية بتكلفة منخفضة.

طريقة استثنائية

وما يميز «أوكساجون» أنها ترتكز على نفس الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات «ذا لاين»، حيث ستوفر قابلية للعيش بطريقة استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقعها المثالي قرب قناة السويس، على البحر الأحمر الذي يشكل معبراً لنحو 13 بالمئة من التجارة العالمية.

وتتضمن «أوكساجون» منظومة تعليمية وبحثية وإبداعية ستنافس المراكز العالمية المرموقة، وتشجع الشراكات مع الشركات الناشئة والكبرى، حيث ستشكل سبعة قطاعات صناعية أساس التنمية الصناعية فيها مدعومة بقاعدة الابتكار والتقنية الجديدة، وهي: الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل «الذكي»، وابتكار تقنيات المياه، وإنتاج الأغذية المستدامة، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي (تقنية الفضاء والتشغيل الآلي)، إضافة إلى الطرق العصرية للإنشاء والتعمير. ميزة مهمة أخرى لـ «أوكساجون» وهي تبنيها لرؤية ابتكارية متمثلة في بناء الاقتصاد الدائري القوي المدعوم بالقطاع الصناعي القائم على أحدث الأساليب المتّبعة للثورة الصناعية الرابعة.

جدول زمني

ووفق الجدول الزمني لإطلاق المدينة، فإن بدء عملية النقل وبعض الخدمات اللوجستية سيكون في 2022 وبداية وجود أول قاطني المدينة وفقاً للتوقعات السعودية سيكون في 2023 وسيتم إنطلاق الخدمات اللوجستية في المدينة عام 2025.

استدامة وإعادة تدوير

ويهدف المشروع إلى تغيير مفهوم التصنيع بما يضمن الاستدامة وإعادة التدوير وتقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وبالتالي العمل على إعادة تعريف التنمية الصناعية في المستقبل القريب؛ لتكون مترافقة مع ضمان حماية البيئة بهدف الاستفادة من الطاقة النظيفة والعمل على المشروع بالكامل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة، والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية صديقة البيئة كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات وأن تكون أكبر هيكل عائم لتطور «الاقتصاد الأزرق»، وذلك بالاعتماد على البحار لتحقيق التنمية المستدامة كما يهدف المشروع أن يكون واحدا من أهم وأكبر المراكز اللوجستية المتقدمة في العالم من الناحية التكنولوجية والتقنية مع وجود أحدث ميناء متكامل بالعالم يعد الميناء الأول المؤتمت بالكامل في العالم مما يسهم في انتعاش التجارة العالمية.

7.5% معدلات النمو

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين وفقاً لما هو منشور في الكثير من التقارير والتحقيقات الاقتصادية، إلى أن مدينة أوكساجون تحقق نسبة نمو اقتصادي تصل لنحو 7.5 % العام المقبل 2022، وأن النمو سيزداد مدفوعا بالمدن الصناعية كمدينة أوكساجون التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

ويوضح المتخصصون أن المملكة «شهدت تطورات على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية 2030، ولعل من أبرز هذه التطورات إعلان مشروع أوكساجون كأكبر مدينة صناعية في العالم بهذه المواصفات الفريدة تقع على البحر الأحمر القريب من قناة السويس، تشمل مجموعة متكاملة من الوسائل التي تهتم بالبيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية والعمل على تطوير الاقتصاد السعودي ودعم التطور العالمي من خلال الاقتصاد الأزرق، وذلك عبر الاعتماد على الثورة المائية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تتوافق مع التنمية الصناعية المستقبلية، إضافة إلى تحقيق الأمن البيئي باستخدام التقنية المتطورة، ومن المتوقع انطلاق المدينة الصناعية (أوكساجون) في حلول 2022 حيث يقع مشروع أوكساجون على الحدود السعودية الفاصلة بينها وبين جمهورية مصر العربية، التي تطل على مشارف المناطق الأردنية، كما يقع المشروع على مساحة يبلغ قدرها 26 ألف كيلو متر مربع»، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من قيمة الاقتصاد السعودي وسيحقق المزيد من الوظائف للسعوديين مستقبلا.

الأكثر تقدماً

وستكون مدينة أوكساجون أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل، وستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، ما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن

وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة

وبالتالي العمل على إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة.

