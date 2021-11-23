كارول سماحة تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة

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شاركت المطربة كارول سماحة، جمهورها ومتابعيها سعادتها بتخطي أغنيتها الجديدة «يا شباب يا بنات»، الثلاثة ملايين مشاهدة عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

ونشرت سماحة صورتها عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «دعونا نحتفل بثلاثة ملايين مشاهد في أقل من أسبوع.. ياشباب يا بنات الأغنية لا تزال حصرية على يوتيوب ، ولكن قريباً على جميع المنصات الرقمية».

وتعد أغنية «ياشباب يابنات»، من كلمات وألحان سليم عساف،توزيع الكسندر ميسكيانو، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة بحسب دار الهلال.

يذكر أن كارول سماحة شاركت في الفيلم اللبناني «بالصدفة»، والذي عرض في نادي سينما، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، بعد مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والثلاثين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، حصدت الفنانة كارول سماحة بطلة الفيلم جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة عن دورها في هذا الفيلم.

