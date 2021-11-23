عبداللطيف البناي عاد إلى أرض الوطن سالماً معافى

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وصل مطار الكويت أمس الشاعر عبداللطيف البناي بوناصر عائدا من رحلته العلاجية بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في احد المستشفيات العريقة في لندن، وطمأن البناي جمهوره واقاربه الذين استقبلوه في مطار الكويت بأن الاطباء المختصين اكدوا له استقرار حالته الصحية وتم تشخيص الاسباب التي تسببت اخيرا بتدهور حالته الصحيةً نتيجة عدم تمكنه من متابعة ذلك بسبب عدم تمكنه من السفر طوال جائحة كورونا.

وتقدم بالشكر الجزيل لوزير الاعلام عبدالرحمن المطيري وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الأمة المحامي احمد الشحومي وتدخلهم السريع لانهاء معاناته وسفره للعلاج،مؤكدا بأنه كان على تواصل مستمر مع الجمهور حيث كان نجله الاكبر ناصر مرافقه في رحلته وينقل له جميع اخبار اهل الكويت.

