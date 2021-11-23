«بيت بوضاري» يلامس قضايا المجتمع الكويتي

إضاءات

في اطار سعي اذاعة الكويت للتركيز على المواهب الفنية الشابة واعطائها الفرص كي تأخذ مساحتها في الاعمال الدرامية التي يتم بثها عبر مختلف المحطات ومنها تسجيل المسلسل الإذاعي الكوميدي الشبابي (بيت بوضاري) الذي حضرت «النهار» جانباً من تسجيل عدد من تلك الحلقات ويشارك فيه كل من خالد المفيدي وسماح وحسين الرفاعي ويوسف الحشاش وعبدالكريم خليل ووضحه السني واخرون والعمل من تأليف أحلام الصراف واخراج محمد الفرج وسيتم بثه يومياً الساعة 3 عصراً على إذاعة البرنامج العام في شهر ديسمبر 2021 ماعدا يومي الجمعة و السبت.

وتتمحور القصة حول عائلة «بوضاري» والمواضيع التي تطرح من قبل افراد العائلة والتي تهم المجتمع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية وعدد من المواضيع التي تلامس قضايا المجتمع الكويتي خصوصا.

وقد حرصت إذاعة الكويت في الاستعانة بالنجوم الشباب لتقديم أعمال درامية إذاعية تتماشى مع الواقع الذي نعيشه ونالت تلك الأعمال متابعة جيدة من المستمعين سواء عبر اثير المحطات المختلفة او عبر تطبيق وزارة الإعلام الذي أسهم بشكل كبير في إيصال صوت تلك الاعمال المحلية الى دول العالم المختلفة.

ويذكر ان تلك المسلسلات الدرامية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل القيادات في وزارة الاعلام وايضا متابعة دقيقة من قبل وكيل الاذاعة سعد الفندي الذي يحرص ان تكون تلك الاعمال هادفة ومفيدة لكل الشرائح وتقديم محتوى درامي يرتقي بالمجتمع ويقدم مضامين هادفة تحافظ على القيم الكويتية الأصيلة.

