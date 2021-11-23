بعد صراع مع المرض سهير البابلي.. وداعاً

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رحلت الفنانة سهير البابلي بعد صراع مع المرض، وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: «مدرسة المشاغبين»، و«شمشون وجليلة»، و«سليمان الحلبي»، و«نرجس»، و«ريا وسكينة»، و«على الرصيف».

وقد أقيمت عصر أمس، جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان أول الحاضرين، وحرص على الوقوف بجوار عائلة الفنانة الراحلة لتلقي العزاء، وبعده حضرت الفنانة السورية جومانا مراد وبمجرد وصول السيارة التي تحمل الجثمان دخلت في نوبة من البكاء، وانهارت وتدخل سريعا عدد من النجوم وطلبوا منها الدخول للمسجد.

داخل السيارة تواجد المخرج المصري عمر زهران والذي رافق الجثمان منذ خروجه من المستشفى، وفي الخارج وقفت الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بجوار نيفين القرناوي ابنة الفنانة الراحلة، والمعروف أن حلا شيحة تواجدت طوال الأسبوع الماضي، في المستشفى التي نقلت إليها سهير البابلي ولم تفارقها حتى وفاتها.

وبعد فترة من الغياب عن الأضواء، حدادا على رحيل والدها الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، حرصت دنيا سمير غانم على المشاركة في الجنازة، وحضرت برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، وظهر عليها الحزن الشديد، ورفضت التحدث مع مراسلي القنوات الفضائية الذين تواجدوا خارج المسجد بناء على طلب من عائلة الفنانة سهير البابلي. وبعدها تم تشييع الجثمان الذي ظهر ملفوفا بعلم مصر، بحضور الفنانة ميرفت أمين، والفنان أحمد بدير، والمخرج عمر زهران، والفنان أحمد سلامة، والفنان مصطفى درويش، والداعية معز مسعود والذي صلى الظهر داخل الحديقة الخارجية للمسجد قبل آداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة. ورحلت سهير البابلي، عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى احتجازها بالرعاية المركزة.

