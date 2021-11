Top Movies

إضاءات

Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج كلوي تشاو. والنجوم مثل: هاري ستايلز وإنجلينا جولي وكيت هارينغتون. Clifford the Big Red Dog فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرج وال بيكر. والنجوم مثل: داربي كامب وجاك وايتهول وايزاك وانغ. Dune: Part One فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج دنيس فيلنوف. والنجوم مثل: يتموني شالامي وزنيدايا وريبيكا فيرغسون. NO Time TO Die فيلم أكشن ومغامرات وإثارة. للمخرج كاري فوكوناجا. والنجوم مثل: دانيال كريغ وليا سيدو ورامي مالك. Venom فيلم أكشن ومغامرات وخيال علمي. للمخرج آندي سير كيز. والنجوم مثل: توم هاري وودي هارلسون وميشيل ويليامز. Ron's Gone Wrong فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميديا. للمخرجين سارة سميث وجاي بي فين. والنجوم مثل: ليام باين وجاك ديلان غرازر وتوماس باربوسكا. Belfast فيلم دراما. للمخرج كينيت براناه. والنجوم مثل: جيمي دورنان وكاثرينا بالف وكيران هايندز. Spencer فيلم سيرة ذاتية ودراما. للمخرج بابلو لاراين. والنجوم مثل: كريستين سيتوراك وجاك فارتينج وايمي ماتون. The french Dispatch فيلم كوميدي ودراما ورومانسي. للمخرج ويس آندرسون. والنجوم: يتموني شالامي وبيل مودي وتيلدا سونيتون. Antlers فيلم دراما وإثارة وغموض. للمخرج سكون كوبر. والنجوم مثل: كيري رسل وجيمس بليفز وغراهام غرين.