«الترجمة الأدبية.. طموحات وآمال» في «الملتقى الثقافي» العاشر

علم ومعرفة

دشن «الملتقى الثقافي» موسمه العاشر باقامة امسية عنوانها «الترجمة الأدبية – طموحات وآمال» وشارك فيها كل من دلال نصرالله وايمان أسعد وبثينة الابراهيم كما شارك في الحضور عدد من رواد الملتقى والمهتمين بالشأن الثقافي وحضرها جمع كبير من الأدباء والأكاديميين والمثقفين وقد أشاد الاديب طالب الرفاعي مؤسس الملتقى الثقافي بالجهود التي تبذل من اجل استمرارية المواسم الثقافية واقامة الفعاليات والامسيات التي تضم عدداً من الاسماء البارزة في المجال الثقافي.

وقال ايضا: ما كان لهذا الملتقى أن يكون لولا جهود متعاونة ومتحابة من الجميع وعلى رأسهم ليلى العثمان والدكتور علي العنزي ومحمد جواد وبقية الزملاء والمجموعة دائما على تواصل ووصل جميل والحمدالله ها نحن نعود بعد أن توقفنا بسبب جائحة كورونا».

وأضاف الرفاعي قائلا: ويهمنى أن أشير الى ان أمسيات الملتقى الثقافي سوف تتجه الى التخصص في القضايا الادبية ولقد جاء ذلك القرار بعد مناقشه مع زملاء الملتقى وكذلك في الدعوات لحضور الملتقى ونفتتح موسمنا العاشر بأمسية «الترجمة الأدبية.. آمال وطموحات» وتأتي هذه الامسية بالتزامن مع تأسيس رابطة الأدباء الكويتيين لبيت الترجمة.

وتابع الرفاعي حديثه: «ان الترجمة لم تعد شأن كتاب فالترجمة هي زاد عابر على مائدة الثقافة الانسانية اليومية وما كان ذلك الا لكون الترجمة الزاد الأساسي في التواصل الاجتماعي وأن الترجمة هي قضية حضور انساني.

كما أعلن الرفاعي خلال المتلقي عن عودة جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية حيث وافق مجلس الأمناء على على عودتها وبدء تلقي المشاركات في الأول من يناير 2022 مضيفا أن جائزة الملتقى، وبرعاية جامعة ال (AUM) تمثل الوجه الأكثر اشراقا لدولة الكويت في ساحة الجوائز العربية وصار يُنظر اليها كواحدة من أهم الجوائز التي تتعامل مع فن القصة القصيرة.

واضاف ايضا: سيعقد الملتقى الثقافي في منتصف شهر مارس القادم أول ندواته خارج مقر الملتقى وستكون عن أهم من وضع الثقافة الحديثة في الكويت الأستاذ عبدالعزيز حسين وستكون إمّا في رابطة الأدباء الكويتيين وإمّا بمزكر جابر الثقافي لافتا الى مضي قرابة نصف سنة والملتقى يعمل على الاعداد لهذه الندوة بمشاركة د. عبدالله الجسمي.

وقبل بداية الامسية قام الاديب طالب الرفاعي بتكريم استاذة الترجمة في قسم اللغة الانكليزية بجامعة الكويت د. ليلى المالح لما قدمته من جهود للساحة الثقافية الكويتية.

كيان

وبعده تحدثت رئيسة بيت الترجمة في رابطة الأدباء الكويتيين قائلة «رابطة الأدباء فكرت بفكرة لم تفكر بها أي مؤسسة بدولة الكويت الا وهي انشاء كيان وان كان مصغرا حتى الآن ليهتم بالترجمة والمترجمين وحين عرض أمر رئاسة البيت علي وافقت لأن هذا حلمي ولأنه لا توجد أي مؤسسة تهتم بالترجمة ولا تهتم بتأثير المترجمين واطمح من خلال هذا المكان إلى تأهيل مترجمين في الكويت حيث هناك طاقات شبابية واعدة وهناك الكثير من الشباب الذين يتخرجون من كلية الآداب تخصص اللغة الانجليزية خاصة أن اللغات في دولة الكويت محدودة ونحن نتحدث عن اللغة العربية، والانجليزية، والفرنسية.

وتابعت قائلة: نطمح أن تلتفت الحكومة الى أهمية الترجمة وإذا لم ندرج الترجمة من ضمن خطط الحكومة في 2035 سيكون هناك ثغرة كبيرة في خطة التنمية».

وأوضحت نصرالله بأن طموحاتهم كبيرة وتبدو صعبة للوهلة الأولى مع انسحاب أعضاء وانضمام أعضاء وعدم الاستقرار على الأفكار لكن رؤيتنا واضحة الا وهي تأهيل مترجمين ولفتت الانتباه الى أهمية الترجمة في دولة الكويت وتطمح باستقطاب أكبر عدد من فئة الشباب الراغبين في التخصص بالترجمة والتركيز في البداية على الترجمة التحريرية والانتقال بعدها الى الترجمة الفورية.

وأضافت نصرالله « الحديث صعب عن أي مشروع في بدايته وصعب لأني أتحدث عن أقوال وعن خطط لم توضع على أرض الواقع حتى الآن لكن ان شاء الله مع دعم المسؤولين ومع انضمام شباب الى عضوية بيت الترجمة ومع مساندة الأكاديميين سنحقق أهدافنا ورؤيتنا».

فن

كما شاركت ايمان أسعد التي قالت: للأسف الترجمة الأدبية تعامل أحياناً على أساس أنها فن وضيع وليست فناً أصيلاً والترجمة في حقيقتها هي فن أدبي بسيط لأنها تعتبر نقل عن مصدر آخر وربما هذا ما يؤثر على مفهوم المترجم أنه فنان أو أديب وهذا من أول التحديات التي يواجهها المترجم وهو أن يعامل عمله بشكل جدي وأنه عمل ابداعي لكن حتى يكون هذا العمل الابداعي ممتازاً فهو يتطلب من المترجم أن يكون قارئاً ممتازاً وكاتباً ممتازاً ومحرراً ممتازاً وان يكون الرقيب أيضا وبالنسبة لي لا أطبق الرقابة على النصوص الأدبية التي اترجمها ولهذا السبب تمنع أحيانا كتبي المترجمة. وأضافت ايضا : نحن نترجم عن الآخر والاخر سيكون له افكار ومعتقدات وأمور أخلاقية مختلفة عنا والتحدي الأول حين نترجم عن الآخر هو مدى تقبل القارئ العربي المسلم للنصوص التي نقوم بترجمتها.

وذكرت أسعد وجود تحدٍ مهم وهو تحدٍ مهني حيث ان المترجم حتى لو كانت عنده خبرة ترجمة عشرة كتب فهو يحتاج الى ورشات تدريبية وتعلم المزيد والتعرف على خبرات مترجمين آخرين لذلك يحتاج المترجم الى الاستزادة والتعلم أكثر وأكثر من خلال التأهيل المهني.

وتطرقت أسعد الى دور النشر وقالت «يتوجب أن نتعامل مع الترجمة على انها صناعة فكل عناصرها يتوجب أن تكون قوية ومتكاملة وفي الوطن العربي دور النشر ممتازة لذلك سوق الترجمة متذبذب في الجيد والممتاز والسيء جدا ونحن كمترجمين نتعامل مع دور النشر ونحدد أيها الأفضل في التعامل وأستطيع أن أقول أن دور النشر في الخليج أصبحت في الطليعة.

وقالت ايضا: كل هذه التحديات يواجهها المترجم لذلك فهو يحتاج الى دعم معنوي من المؤسسات الثقافية وايضا هو كمترجم يجب أن يعمل دائما على تطوير مهاراته ويجب أن يتحلى بالشجاعة فالترجمة تتطلب شجاعه كبيرة وتتطلب أيضا قدرة ابداعية على خلق نص من جديد وتقديمه الى القارئ العربي بكل أمانة واخلاص.

أدب اليافعين

واخر المشاركات كانت المترجمة بثينة الابراهيم التي قالت : أحب العمل في الترجمة وعلى الأخص ترجمة أدب اليافعين فهذا الأدب الذي لا يخاطب الطفل أو اليافع وحده بل يخاطبنا جميعا لأن في كل منا طفلا لا يكبر وكل ما في الأمر أننا ننساه أو نشتغل عنه أو نتجاهله». وأضافت قائلة: لا تختلف ترجمة كتب الناشئة عن ترجمة كتب الكبار فالعملية في جوهرها واحدة والمبدأ الأساسي لدى ترجمة أي عمل هو احترام عقل المتلقي وذكائه لذا لا أؤمن بوجوب تبسيط اللغة أو اختيار المفردات الأسهل والأهم في نظري أن تكون المفردة دقيقة موظفة توضيفا سليما ولا أرى بأساً في البحث بالقاموس عن مفردة أو اثنيتين يوسع بهما النشء ثروته اللغوية وأرجو أن ينال هذا الأدب اهتماماً عند الكبار كتاباً وقراءً فهو حقا أدب يرقق القلب كما وصفته احدى القارئات وان لم يكن له من حسنة الا هذه لكفته». وبعده شارك الحضور في الامسية ومن بينهم د. حامد الحمود، و د. محمد بن ناصر، وأ. باسمة العنزي والمترجم سلامة عيسى، و د. علي العنزي واخرون وقد تطرقوا الى اهمية الترجمة ومدى الحاجة اليها في الوقت الحالي.

