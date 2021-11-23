معرض «نسمات» بـ 27 عملاً تشكيلياً في قاعة العدواني

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أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض «نسمات» في قاعة أحمد العدواني بضاحية عبد الله السالم وافتتحه الأمين العام المساعد في المجلس د. بدر الدويش بحضور السفير الأسترالي جونثان غيلبرت والفنانين سامي محمد وسعاد العيسى وشيخة سنان.

وصرح الدويش خلال افتتاح المعرض قائلاً: «أتى هذا المعرض انسجاما وتنفيذا لتوجيهات وقرارات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بافتتاح مراكز الثقافية ومنها قاعات الفنون وحضورنا اليوم في المعرض الأول في قاعة العدوان بعنوان «نسمات» يأتي بعد انقطاع دام سنتين بمشاركة 13 فنان وفنانة بــ27 عملاً».

من جانبها نوهت مسؤولة قاعتي أحمد العدواني والفنون مريم الغيث بافتتاح المعرض الأول «نسمات» الذي شارك فيه مجموعة من الرواد والمحترفين وأكدت أن المعرض استضاف ضيفة الشرف الفنانة التشكيلية سعاد العيسى التي أثرت وأعطت الحركة التشكيلية الكويتية ولا تزال مستمرة بعطائها.

يذكر ان المعرض شارك فيه كل من سعاد العيسى وشيخة سنان ومريم الغيث ومها المنصور ونوره العبدالهادي وسوزان بوشناق وفوزية حيات وآخرون.

