5 قتلى و40 جريحاً جراء اصطدام سيارة بحشد في ويسكونسن

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واشنطن – الوكالات: تسعى سلطات ولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة إلى تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع الأحد حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى و40 جريحا. وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك «نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية» مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق. ووقع الحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه، في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويًا في ويسكونسن (شمال). وبحسب شهود ولقطات مصورة اقتحمت السيارة العرض من خلف فرقة عزف تابعة لإحدى المدارس.

وقالت الشاهدة انجيلا اوبويل التي تطل شقتها على الشارع الرئيسي حيث كان العرض جاريا، لمحطة «سي ان ان» التلفزيونية «جل ما سمعته هو صراخ ومن ثم أشخاص ينادون أطفالهم».

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي «كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اجتاحت سيارة رباعية الدفع حمراء الحواجز متجهة إلى الشارع الرئيسي». وأضاف «السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بينهم أطفال. وسقط جرحى نتيجة هذه الحادثة». وأوضح «عثرت شرطة واكيشا على سيارة مشبوهة. والتحقيق جار».

وقالت السلطات أيضا إن الشرطة أطلقت النار باتجاه السيارة في محاولة لوقفها. وتقرر عدم فتح المدارس امس فيما ستبقى بعض الشوارع مغلقة طوال فترة التحقيق على ما أوضح تومسون. وروى انجليتو تينوريو المرشح لمنصب أمين صندوق الولاية والذي كان في المكان عند وقوع الحادث لصحيفة «ميلووكي جورنال سنتينيل» أنه رأى سيارة رباعية الدفع تتقدم بسرعة على مسار العرض «ومن ثم سمعت صوت اصطدام وصراخ أشخاص صدمتهم السيارة».

