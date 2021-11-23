العراق.. «الحشد» يتوقع «تغيراً فارقاً» في نتائج الانتخابات

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بغداد – الوكالات: توقع تحالف «الفتح» العراقي، امس «تغيرا فارقا» في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أخيراً، مع إلغاء نتائج 18% من مراكز الاقتراع.

جاء ذلك في تصريح رئيس التحالف هادي العامري خلال لقائه مع رئيس الجبهة التركمانية حسن تورهان في بغداد، وفق بيان لتحالف «الفتح». ويعد تحالف «الفتح» مظلة سياسية لفصائل الحشد الشعبي المسلحة، التي منيت بخسارة في الانتخابات البرلمانية بحصولها على 16 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا بالبرلمان، بعد أن حصد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وقال العامري «قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد سيؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع». وأضاف «كما ألغيت ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة؛ مايعني أن 10 آلاف محطة سيتم إلغاء نتائجها، ما يشكل 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة».

وأوضح «هذه الأرقام مؤثرة ومن شأنها أن تحدث تغييرا فارقا وجذريا في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة»، حسب البيان ذاته.

والجمعة، أعلنت قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات إعادة فرز نتائج الاقتراع يدويا. ومنذ الشهر الماضي يعيش العراق توترات سياسية، بعد رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات وتهديدها بالتصعيد.

في المقابل أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات. وقال الصدر في تغريدة على تويتر «إننا بكل فخر واعتزاز إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى». ودان «كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية منذ أول يوم عمل لها حتى الآن» مشددا على أن البعض يريد تغيير النتائج من أجل تعطيل «حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بودار إشراقاتها»، وفق وصفه.

