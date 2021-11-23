بغداد تجدد موقفها «الثابت» برفض التطبيع مع إسرائيل

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بغداد – الوكالات: جدد العراق موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، في رد على فيديو متداول يظهر وزير خارجيته وهو يجري حوارا مع قناة الإسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى بالبحرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع» إن «موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وإن الموقف الحكومي العراقي يرى أن ذلك من أولوياته». وأشار الصحاف إلى أن «وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في مؤتمر حوار المنامة كما الحال في جميع المحافل الدولية حق الشعب الفلسطيني ورفض جميع أشكال مسألة التطبيع». وأضاف أن «ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دون التأكد من صحتها ولا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بـ«لا للتطبيع» سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة».