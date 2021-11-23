سلطان عُمان وأمير قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات

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الدوحة – الوكالات: شهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلطان عمان الى العاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان بأن السلطان هيثم بن طارق وأخوه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر شهدا توقيع 6 اتفاقيات تعاون في المجالات العسكرية، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل، والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان الأميري بالدوحة.

وأوضح التلفزيون العماني أن السلطان هيثم والشيخ تميم عقدا جلسة مباحثات رسمية مشيرا إلى أنه «تم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك».

وعقب ذلك عقد امير قطر وضيفه سلطان عمان جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما.

وكانت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري، رافقت امس طائرة سلطان عمان، لدى دخولها الأجواء القطرية.‏ ونشرت صحيفة «الشرق» القطرية فيديو لمرافقة الطائرات الخمس للطائرة السلطانية.

وتستمر زيارة السلطان هيثم للعاصمة القطرية الدوحة، يومين، وهي الزيارة الخارجية الثانية له بعد زيارته للسعودية في شهر يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وتتناول زيارة سلطان عمان لقطر «أوجهَ التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل».

