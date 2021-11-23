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التحالف: «خطر وشيك» يهدد الملاحة الدولية بجنوب البحر الأحمر


الرياض – الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر امس رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيا الحوثي في استخدام زوارق مفخخة، مشددا على وجود مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.
في سياق آخر، أعلن التحالف إحباط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة مأرب الجنوبية، مؤكدا أن 25 استهدافا دمّر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من الميليشيات.
كما دمرت الدفاعات الجوية السعودية، في وقت سابق من مساء الأحد طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية. وتناثرت شظايا المسيرة الحوثية المدمرة على حي العريسة في نجران دون وقوع إصابات.والمسيرة التي تم اعتراضها انطلقت من مطار صنعاء لتنفيذ الهجوم على مطار نجران. وفق بيان التحالف.


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