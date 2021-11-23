«بي بي سي»: الأمم المتحدة «تتجاهل» طلبات عائلات ضحايا انفجار بيروت

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اللبناني، إن «روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت». وأضاف «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار».. الى ذلك قالت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الأمم المتحدة تجاهلت مرارا طلبات من عائلات لبنانية للحصول على معلومات للمساعدة في التحقيق الرسمي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 219 شخصا. وقد عانى التحقيق من تأخير واتهامات متبادلة، ما يحول دون تحديد الطرف المسؤول عن الكارثة،. وقد أدى عدم حدوث تقدم في التحقيق إلى انتقادات دولية. لكن الأمم المتحدة كان بإمكانها المساعدة في ذلك لولا أنها تجاهلت طلبات قدمت إليها.

فبعد أسبوع من الانفجار دعت الأمم المتحدة إلى «تحقيق سريع ومستقل يؤدي إلى العدالة والمحاسبة». لكن «بي بي سي» قالت إنه عندما طلبت عائلات الضحايا معلومات للمساعدة في هذا التحقيق، لم ترد الأمم المتحدة على طلباتهم.

