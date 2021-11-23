شيخ الأزهر يندد بـ«هوس» التحول الجنسي

عربيات ودوليات

حذر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، من «هوس لتغيير خلق الله» تحت دعاوى «حريات زائفة» ترفضها الأديان والفطرة الإنسانية. وأعرب شيخ الأزهر عن رفضه لما أسماه بـ«هوس التحول الجنسي»، مؤكدا أن التحول في الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف. وأوضح الطيب أن كل الأديان حذرت من الوقوع في التحول الجنسي، كما أن الفطرة البشرية ترفضه وتأباه.

وقال شيخ الأزهر خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنكليزية «إن التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية».

على صعيد اخر عاد السجال مرة أخرى في مصر حول تعدد الزوجات حيث شنت الجمعيات النسوية هجوما حادا على أحد علماء الأزهر الذي أفتى بأن المرأة إذا طلبت الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى فجزاؤها جهنم يوم القيامة. ووجهت د. مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، رسالة للدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر بشأن تصريحاته الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدد الزوجات قائلة «تصريحاتك لا تهمنا… وسؤالي لحضرتك لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها» وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في رسالة لها عبر صفحتها الرسمية قائلة «إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال إن تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة والرخصة لابد لها من سبب. من جهته قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج حال الزواج من أخرى، ولكن إذا سبب لها هذا الزواج الثاني ضررا.

من جهته، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن «الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكن وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها وأضاف أنه «لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحا، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية للزواج ونصح المركز الزوج أن «يكون واضحا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع».

