اتفاق السودان.. ترحيب دولي وانقسام داخلي

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الخرطوم – الوكالات: أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه سيكون له كامل الحرية في تشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا، في حين بدأت السلطات الإفراج عن عدد منهم. وفي وقت تباينت فيه ردود الفعل المحلية إزاء الاتفاق، رحبت جهات دولية بالخطوة التي جمعت المكونين العسكري والمدني.

وقد أيدت مجموعة «ميثاق التوافق الوطني لقوى الحرية والتغيير» الاتفاق ورفضته مجموعة «المجلس المركزي» ولوحت بالعمل على إسقاطه. فيما خرجت مظاهرات في مدن العاصمة للمطالبة بالحكم المدني ورفض الشراكة والمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا المظاهرات.

وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية قال حمدوك إن من أهم بنود الاتفاق السياسي الجديد الذي وُقع مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أن تكون لرئيس الوزراء القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكامل الحرية والاستقلالية، مؤكدا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا. كما أكد أن الفكرة الأساسية في الحكومة القادمة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة، وأن ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية يدفع الحكومة المقبلة إلى التركيز على قضايا محدودة جدا، على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته.

وقال حمدوك إنه يأمل في أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديموقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.

من جهتها، أعلنت «قوى الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي» رفضها للاتفاق، مؤكدة أنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها ما وصفه التحالف بانقلاب 25 أكتوبر الماضي. وأكد أن موقفه هو أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين على حد وصفه.

بدوره وصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بـ»الخيانة» وأعلن رفضه إياه جملة وتفصيلا. وقال في بيان إن الاتفاق جاء تلبية لرغبات من وصفهم بالانقلابيين ومحاولة لشرعنة الانقلاب والانتحار السياسي لحمدوك، وفق تعبيره.

دوليا، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالاتفاق السياسي، باعتباره خطوة مهمة في العودة إلى الوضع الدستوري. وشجع في بيان له كل الفاعلين السياسيين والعسكريين والمدنيين على تعميق هذا التوجه. من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الحكم الانتقالي بما وصفته التوافق بشأن حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد. كما عبرت دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج عن رفضها أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديموقراطي وسلمي ومزدهر.

بدوره حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جميع الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية نحو الديموقراطية في السودان.وقال بلينكن في تغريدة إنه يكرر دعوة قوات الأمن السودانية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

