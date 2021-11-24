الدوري النسائي السعودي.. خطوة نحو العالمية

النهار Plus

انطلق في السعودية أول من امس أوّل دوري كرة قدم نسائي في المملكة لتبدأ معه رحلة مئات الفتيات والشابات نحو اللعب بشكل احترافي، وربما المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات يوماً ما.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق الدوري في 22 نوفمبر بمشاركة 16 فريقاً وتحت اشراف «ادارة الكرة النسائية» التابعة للاتحاد حيث تتطلّع المملكة الى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية.

وفي حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية تأمل اللاعبة الشابة الموهوبة فرح جفري (18 عاماً) في أنّ تحقق «حلمها» يوماً بالاحتراف في الدوري الانكليزي لكرة القدم، وقيادة بلادها الى المونديال النسائي.

وقالت جفري التي ربطت شعرها خلف رأسها أثناء تجمّع للاعبات تم اختيارهنّ ليشكلن أساس المنتخب الوطني في الرياض «بدايتي مع كرة القدم كانت بها صعوبات لأن الناس لم تكن تتقبّل (الفكرة) ولم يكن هناك فرق لممارسة كرة القدم».

وتابعت الشابة الجامعية التي تحمل القميص رقم 16 وتظهر مهارات كبيرة في المراوغة والتسديد عن بعد «أسرتي وأصدقائي كانوا يشجعونني» على مواصلة حلمي. وكغيرها من السعوديات الشغوفات بكرة القدم، كانت جفري تمارس هوايتها مع أقربائها في الشارع أو المدرسة وتستمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم تلفزيونياً. وجفري واحدة من حوالي 30 لاعبة يشكلن نواة الفريق الوطني النسائي تم اختيارهن من بين حوالي 400 مشاركة، بحسب مسؤولين.

وسيُقام الدّوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقاً، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بمشاركة 6 أندية من كل منطقة (باستثناء الدمام 4 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين.

وقالت جفري التي تحلم بالاحتراف في نادي مانشستر سيتي الانكليزي «أحلم باليوم الذي أستطيع فيه تمثيل بلادي في كأس العالم» للسيدات.

ولا توجد فرق نسائية تابعة للأندية الرياضية في السعودية، التي تأهّل منتخبها للرجال لكأس العالم في خمس مناسبات.

وأعربت حارسة مرمى الفريق لاما العنيزي (25 عاماً) عن سعادتها لاختيارها ضمن الفريق. وقالت خريجة الهندسة المعمارية «لقد حقّقت حلمي وحلم أهلي».

وأسّست السعودية ثلاثة مراكز تدريب اقليمية للفتيات الصغار من أعمار 13 الى 17 عاماً بهدف اجتذاب المواهب الشابة، في خطّة أكبر تستهدف انشاء 9 مراكز بحلول عام 2025..

وبدأت الألمانية مونيكا شتاب مهامها رسمياً كأول مدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات الأول في تاريخ السعودية، فضلاً عن اضطلاعها بالاشراف على المدربات السعوديات المرخصات وعلى مراكز التدريب الاقليمية لليافعات.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا الخميس الماضي عن انطلاق عمل الألمانية مونيكا ستاب، أول مدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات في تاريخ المملكة، وذلك في حدث خاص عقد بمركز الاتحاد.

وتعد شتاب من رائدات تطوير كرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم، وتحمل رصيدا واسعا من الخبرات المتنوعة في عالم كرة القدم الاحترافية وتدريب المنتخبات الوطنية وادارة الأندية وشغل المناصب التنفيذية رفيعة المستوى.

وحظي مشهد كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية بزخم متزايد، لا سيما بعد تأسيس أول ادارة متخصصة لكرة القدم النسائية عام 2019، وشهدت الرياضات النسائية في ظل رؤية المملكة 2030 زيادة مذهلة في معدلات المشاركة والتفاعل وصلت الى 149% على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وتقوم حالياً ما يزيد عن 195 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 5 الى 15 عاما بممارسة الرياضة بشكل أسبوعي، الأمر الذي «أبهر شتاب وزاد من حماسها لتولي المنصب الجديد»، وفقا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت لمياء بن بهيان، مديرة ادارة كرة القدم النسائية وعضو اتحاد الكرة السعودي في تصريح صحافي «لقد بدأنا رحلة مشوقة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، ونسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية تطوير طموحة».

وتابعت أنه تم «انشاء ادارة مختصة بالاشراف على كرة القدم النسائيّة في اتحاد الكرة السعودي في سبتمبر 2019 وأصبحت الان كرة القدم النسائية ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية».

من جانبها، عبرت شتاب عن سعادتها بالانضمام الى جهود المملكة في تطوير كرة القدم النسائية، وقالت: «قد لا يدرك الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة المملكة أهمية هذه الفرصة، التي أعتبرها واحدة من أكثر الفرص حماسة في عالم الرياضة». وأكدت شتاب «أفتخر بحصولي على شرف قيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات في المملكة العربية السعودية. ويتمتع السعوديون رجال ونساء وبمختلف أعمارهم بشغف كبير لكرة القدم، اذ تشكل الرياضة محورا يجمعهم ويقرب فيما بينهم». وأضافت «شعرت بهذا الشغف الحقيقي للعبة منذ زيارتي الأولى للمملكة، كما أجد رصيداً هائلاً من الطاقة والأمل والحماس وهو ما يحفزني بشكل شخصي، حيث تزخر المملكة برصيد هائل من المواهب».

وتعتبر شتاب واحدة من أبرز الشخصيات الداعمة لكرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم وتحمل في جعبتها الكثير من الخبرات والتجارب الثرية في مجال تدريب كرة القدم تمتد الى 14 عاماً وتشمل 80 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، حيث أسهمت في تعزيز جهود تطوير كرة القدم النسائية في تلك الدول. ولا يقتصر تعيين شتاب على فقط تأسيس وتطوير وقيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات، بل ستسهم في تأسيس وتطوير ورفع أعداد المدربات السعوديات المرخصات والاشراف عليهن، كما ستتولى مسؤولية الاشراف الفني على مراكز التدريب الاقليمية لليافعات.

