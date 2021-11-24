سامورا تثني على الكرة النسائية في السعودية

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أعربت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فاطمة سامورا عن سعادتها بما شاهدته خلال زيارتها الأولى للمملكة مطلع نوفمبر وأثنت سامورا على جهود القيادة الرشيدة والاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير رياضة كرة القدم النسائية في المملكة والدعم اللامحدود والاهتمام بملف كرة القدم النسائية، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيقدم الدعم الكامل لهذا الملف في المملكة.

واطلعت سامورا على ملف كرة القدم النسائية في المملكة، وخطط تطويرها ضمن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي تم اطلاقها مطلع الشهر الماضي.

وزارت سامورا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والتقت بمدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات مونيكا شتاب، وتم مناقشة التقدم الملحوظ لكرة القدم النسائية السعودية في الأشهر الأخيرة. من جانبها أشارت عضو مجلس الادارة ومدير ادارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان الى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في دعم كرة القدم النسائية السعودية والتي تسير في طريق مُمهَّد لتحقيق الانجازات خلال الأعوام المقبلة بإذن الله، حيث كل ما تحقق وسيتحقق، هو بفضل الله ثم الدعم الكبير اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل لملف كرة القدم النسائية.

وتخلل هذه الزيارة لقاء رسمي مع معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي في أكاديمية مهد الرياضية، اذ تم خلاله مناقشة استراتيجية الرياضة في المملكة والتي تركز على عدة ركائز، مثل: المشاركة الجماعية، تحديد المواهب، تعزيز أداء النخبة والتنوع والشمول وذلك بحضور رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد.

