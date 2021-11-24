محمد بن زايد في تركيا اليوم لبحث مجمل المستجدات

عربيات ودوليات

أبوظبي- أنقرة- الوكالات: يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم بزيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبحث ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

من جهتها نقلت وكالة انباء «الاناضول» عن مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية امس قوله في بيان، إن اللقاء سيعقد في العاصمة أنقرة، وسيتم خلاله بحث العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

وقبل أيام قال مسؤولان تركيان لوكالة «رويترز» إن الشيخ محمد بن زايد سيزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان، في 24 نوفمبر وقال أحد المسؤولين الأتراك إن أردوغان وبن زايد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات. وقال المسؤول الثاني إن الزيارة «تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوترات».

وأتى الإعلان عن الزيارة المرتقبة، بعد اتصال بين إردوغان وبن زايد في أغسطس الماضي، وبعد استقبال وفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، في الشهر نفسه.

وفي 31 أغسطس الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر الماضي إن «أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة».

