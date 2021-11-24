4 ملايين متر مكعب من الأمطار أغرقت الإسكندرية

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كشف مسؤول محلي في الاسكندرية شمالي مصر، ان حجم مياه الأمطار التي سقطت على المدينة على مدار الأيام الثلاثة الماضية قد يتجاوز 4 ملايين متر مكعب.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية محمود نافع، في تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية» ان هيئة الأرصاد الجوية تعمل الآن على تقدير دقيق لحجم المياه التي سقطت على المدينة. وأشار نافع في الوقت نفسه، الى ان «التقدير الأولي يقول ان الاسكندرية سقط عليها اكثر من مليوني متر مكعب من المياه، خلال ساعتين ونصف من الأمطار المتواصلة».

وأوضح ان «هذا التقدير تم على اساس ان شبكات التصريف بالمدينة تستوعب 1.9 مليون متر مكعب من المياه، وبالنظر الى ان الشبكة لم تستوعب هذا الحجم، فبالتأكيد تخطت المياه حاجز المليوني متر مكعب على الأقل، يوم الاثنين وحده».

وأشار المسؤول الى ان هيئة الأرصاد الجوية لها 3 محطات رصد كبيرة في الاسكندرية، تعمل على تقدير حجم المياه التي سقطت بالضبط، وأن «كل ذلك يفيد في التخطيط المستقبلي للتعامل مع موجات الأمطار المقبلة».

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية على ان «السلطات تعاملت بحرفية مع موجة الأمطار هذه المرة، رغم انها كانت شديدة جدا»، مؤكدا ان ذلك «أدى لتلافي المشكلات التي حدثت في سنوات سابقة، مثل تعطل حركة المرور في الشوارع وغيرها من الأزمات التي تصاحب الأمطار».وشدد على ان العمل مستمر على رفع كفاءة شبكات تصريف المياه والسيول في الاسكندرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية.

الى ذلك اعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الازهرية والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة مع استمرار عمل كل المرافق الحيوية.

وأشار الشريف الى ان كمية الأمطار المتساقطة على المحافظة في نوة المكنسة هذا العام كانت «أوفر الصراحة» مقارنة بالسنوات السابقة لافتاً الى ان كميات الأمطار المتساقطة تم تصريفها خلال 3 ساعات بالشوارع الرئيسة، والتعطل المروري بالمحافظة استمر ساعة واحدة فقط.

وقال محافظ الاسكندرية، انه خلال 48 ساعة سيكون تم شفط كل مياه الأمطار المتساقطة بالشوارع الجانبية، مشيداً بتخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي مبلغاً مالياً لرفع البنية التحتية بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار.

يذكر ان 12 محافظة مصرية، منها القاهرة والاسكندرية، تعرضت لموجة امطار عنيفة بدأت منتصف ليل الجمعة ما دفع لاتخاذ قرارات بتعطيل الدراسة مؤقتا بعدد من المدن حتى انتهاء موجة الطقس المتقلب.

