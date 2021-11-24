واشنطن: لا خطوات أحادية لإعادة إيران إلى المفاوضات

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عواصم - الوكالات: استبعدت الولايات المتحدة اتخاذ اي خطوات احادية لدفع ايران للعودة لطاولة المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي، في حين وصل الى طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ان واشنطن لن تتخذ خطوات احادية الجانب مع ايران فقط من اجل ضمان العودة لطاولة المفاوضات. وأضاف برايس ان بلاده تدعو بشكل مستمر الى عودة الدبلوماسية لتحديد ما ان كان من الممكن الوصول الى حل المواضيع العالقة، وسيُترك ذلك للمفاوضات في فيينا، حسب تعبيره.

في غضون ذلك بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي محادثات في طهران امس قبل اسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لانقاذ الاتفاق بشأن برنامج ايران النووي، بحسب ما افادت وسائل اعلام رسمية. وذكرت وكالة «ارنا» الرسمية ان غروسي بدأ بعد يوم من وصوله الى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد اسلامي. ومن المقرر ان يلتقي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الايرانية الجديدة.

وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين طهران والقوى الكبرى بهدف انقاذ اتفاق العام 2015 الذي اتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على ايران في مقابل الحد من انشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وقبل ساعات من وصول غروسي، اعرب الناطق باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن امله في ان تكون الزيارة «بناءة».وقال «لطالما اوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير اجندتها».

وتأتي زيارة غروسي بعدما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي بأن ايران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الى 2489,7 كيلوغراما، في نسبة تتجاوز بأضعاف السقف المحدد في اتفاق 2015.

ويسعى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الى اعادة واشنطن الى الاتفاق، فيما تطالب طهران برفع جميع العقوبات التي فرضت او اعيد فرضها من قبل واشنطن منذ العام 2017. وستنضم باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) الى المحادثات فيما ستشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

