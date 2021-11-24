بينيت: إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، امس ان اسرائيل لن توافق على الاتفاق النووي مع ايران، وتعتبر نفسها غير ملزمة به. وقال بينيت، في كلمة امام المؤتمر الأمني السياسي الذي يرعاه معهد الشؤون السياسية والاستراتيجية «IPS» في جامعة رايخمان «نحن مقبلون على فترة معقدة، وقد نواجه كذلك عدم التوافق مع خير اصدقائنا، وهذه لن تكون المرة الأولى» وأضاف «حتى اذا تمت العودة الى الاتفاق النووي، اسرائيل بطبيعة الحال لن تكون طرفا له وهو لا يلزمها». وشدد بينيت على ان «الخطأ الذي ارتكبناه بعد الاتفاق النووي الأول عام 2015، لن يتكرر». ولفت الى انه يتعين على اسرائيل «الحفاظ على حرية التصرف والقدرة على التصرف، على كل حال ومهما كانت الظروف السياسية».

من جهة ثانية اتهمت اسرائيل، ايران، امس بشن هجمات على اهداف بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم. وقالت ان هذه المواقع تستخدم ايضا لتخزين طائرات حربية مسيرة. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس ان هذا اول كشف علني للأمر،

