سباق أطلسي - روسي على حطام «إف 35» قبالة مصر

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: ابدى مسؤولون من كل من بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ثقتهم بأنهم سيتمكنون، قبل غريمتهم روسيا، من العثور على حطام المقاتلة الشبح «أف-35 بي» التي تحطمت الأربعاء الماضي في البحر المتوسط.

وكانت الطائرة المنكوبة اقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية «اتش ام اس كوين اليزابيث» قبل ان تسقط في البحر قبالة سواحل مصر، وقبل سقوطها تمكن قائدها من القفز منها وقد نجا. واثر الحادث ابدى حلف شمال الأطلسي خشيته من امكانية ان تعثر روسيا على المقاتلة وتضع تالياً يدها على التكنولوجيا الفائقة التطور التي تميزها.

لكن الجنرال سيمون دوران، الضابط الأميركي الأعلى رتبة على متن حاملة الطائرات البريطانية، قال مطمئنا: «سوف نستعيدها اولاً، انا اضمن لكم ذلك».

بدوره اكد نائب القائد الأعلى للقوات الحليفة في اوروبا الجنرال تيم رادفورد امام الصحافيين على متن الحاملة التي تبحر في البحر المتوسط «لسنا قلقين ازاء استعادتها».

وأضاف «لسنا قلقين لأننا نعمل على هذا الأمر في الوقت الحالي. كان هناك قلق عندما سقطت الطائرة لكن الطيار بخير وهذا هو الأهم»، رافضاً الكشف عن تفاصيل عملية انقاذ الطيار. من ناحيته، قال القومندان ستيف مورهاوس الذي يقود احدى السفن الحربية التسع المنخرطة في جهود البحث عن الطائرة ان تحطم طائرة اف-35 «حادث مؤسف فعلاً هذه انتكاسة». لكن القومندان شدد في الوقت نفسه على ان «متانة هذه الطائرة وثقتنا بها وبالمشروع لم تتزعزع».

وتلقت المملكة المتحدة حتى اليوم 21 مقاتلة اميركية من طراز «اف-35 بي»، غالبيتها تعمل على متن حاملتي الطائرات البريطانيتين «كوين اليزابيث» و«برينس اوف ويلز».

و«اف-35» مقاتلة من الجيل الخامس تتميز خصوصاً بالقدرة على الهبوط العمودي والاقلاع القصير.

