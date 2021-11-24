رئيس الوزراء الإثيوبي سيقود قواته «من الجبهة»

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أديس أبابا - الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي احمد انه سيتوجه الى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين، في وقت تقترب فيه المعارك اكثر فأكثر من العاصمة اديس ابابا. وقال آبيي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر انه «اعتباراً من الغد سأتوجه الى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة».

وأضاف مخاطباً «أولئك الذين يريدون ان يكونوا من ابناء اثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. لاقونا في الجبهة».

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في اقليم تيغراي (شمال) بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي المدعومة من جيش تحرير اورومو عن مقتل الآلاف وتشريد اكثر من مليوني شخص. ويأتي بيان رئيس الوزراء في وقت اكدت فيه جبهة تحرير شعب تيغراي مواصلة تقدمها باتجاه اديس ابابا، مشيرة الى انها سيطرت على بلدة شيوا روبت الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً من العاصمة.

وأصدر رئيس الوزراء بيانه في اعقاب اجتماع حول الوضع العسكري الراهن عقدته اللجنة التنفيذية لحزب «الازدهار» الحاكم. وفي ختام الاجتماع الحزبي اعلن وزير الدفاع ابراهام بيلاي ان القوات الأمنية ستنخرط «في عمل مختلف»، من دون مزيد من التفاصيل. وقال الوزير «لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، ما يعني انه سيكون هناك تغيير» وأضاف «ماحدث وما يحدث لشعبنا من فظائع ترتكبها هذه المجموعة المدمرة الارهابية واللصوصية لا يمكن ان يستمر».

