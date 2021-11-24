«كورونا» يعيد «تحذيرات السفر» بين أميركا وأوروبا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب السفر الى كل من المانيا والدنمارك بسبب تفشي عدوى فيروس «كورونا» في هذين البلدين، في حين اعلنت باريس ان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اصيب بالفيروس وسط مخاوف من انتشار الموجة الوبائية الجديدة في اوروبا بأسرها. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا من المستوى الرابع وهو الأعلى على الاطلاق لكل من هذين البلدين، مشيرة الى ان هذا التحذير «يعني ان هناك مستوى مرتفعا جدا من الاصابات بـ«كوفيد-19» في البلد». وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه اوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة، اذ تسعى السلطات في العديد من دول القارة العجوز لفرض قيود صحية، وهو ما قوبل في اماكن عديدة باحتجاجات تخللتها احيانا اعمال عنف ولا سيما في هولندا.