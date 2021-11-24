السودان.. واشنطن تربط عودة المساعدات بـ«رفع الطوارئ»

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الخرطوم - الوكالات: أعلن مصدر في الحكومة السودانية المعزولة ان نحو 14 وزيرا قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد استئنافه لمهامه من جديد. وفيما وزعت بريطانيا مشروع بيان صحافي على اعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، دعت واشنطن لرفع حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير انتوني بلينكن ابلغ قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما ان البلاد بحاجة الى احراز مزيد من «التقدم» قبل ان تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان «لا بد ان نرى استمرار احراز تقدم وأن نرى السودان يعود الى المسار الديموقراطي، وهذا يبدأ باعادة رئيس الوزراء الى منصبه، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد».