البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024

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واشنطن - الوكالات: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ان الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024. وقالت ساكي خلال مؤتمر صحافي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما اذا كان بايدن سيرشح نفسه لاعادة انتخابه في عام 2024: «ان هذه نيته». وعانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، ما دفع بعض الديمقراطيين الى التساؤل عما اذا كان قد لايسعى الى فترة ولاية اخرى مدتها اربع سنوات. وكانت تقارير اميركية كشفت السبت ان بايدن، اخبر حلفاءه انه يعتزم الترشح لاعادة انتخابه في انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.