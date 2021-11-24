ريال للثأر من شيريف

دوليه

بين الثأر وتكريس المفاجأة، يحل ريال مدريد ضيفًا على شيريف تيراسبول في المجموعة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يلعب اليوم في المجموعة ذاتها إنتر الإيطالي مع شاختار الأوكراني، فيما تشتعل المنافسة في المجموعة الأولى بلقاء مانشستر سيتي الانكليزي مع باريس سان جرمان الفرنسي، كما يلعب اتلتيكو مدريد الإسباني لقاء مهم مع ميلان الايطالي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، حققها من ثلاثة انتصارات. وافتتح ريال مدريد دور المجموعات بفوز ثمين على إنتر، قبل أن يسقط في مفاجأة مدوية أمام شيريف تيراسبول في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف، لكن «الميرنغي» استفاق في الجولتين الثالثة والرابعة أمام شاختار، وحقق انتصارين متتاليين. أما شيريف تيراسبول، فيحتل المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

وبدأ النادي المولدوفي مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شاختار، قبل أن يفوز على ريال مدريد في الجولة الثانية، لكنه سقط أمام إنتر بخسارتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة. ويضمن الريال التأهل لثمن النهائي، إذا فاز على شيريف الذي سيحجز بطاقة تأهله أيضا، إذا كرر انتصاره على الميرينغي. ويتعلق مصير إنتر بمباراة شيريف وريال، حيث أنه سيتأهل إذا فاز على ملعبه على شاختار ولم ينتصر الفريق المولدوفي.

أما أتلتيكو مدريد ثالث المجموعة الثانية فليس أمامه هامش للخطأ من أجل بلوغ ثمن النهائي ويحتاج للفوز على ملعبه على ميلان، إلا أنه في كل الأحوال لن يتمكن من التأهل في هذه الجولة. ويتعلق مصير أتلتيكو بمواجهة ليفربول، الذي ضمن التأهل ويتصدر المجموعة، وبورتو الوصيف بفارق نقطة أمام «الروخيبلانكوس»، لذا فإن المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة تنحصر بينه وبين الفريق البرتغالي ويتأجل الحسم على الأرجح للجولة السادسة والأخيرة.

وتشهد الجولة مباراة مثيرة بين مانشستر سيتي وباريس سان جرمان ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها الفريق الإنكليزي. ويكفي مانشستر سيتي التعادل في هذه المباراة ليتأهل، أما الفريق الباريسي الوصيف بفارق نقطة فسيتأهل إذا فاز على خصمه.

ومع ذلك قد يحجز كلاهما بطاقة العبور للدور التالي، إذا خسر كلوب بروج ثالث المجموعة مواجهته أمام لايبزيغ. ومن جانبه يحتاج بوروسيا دورتموند للانتصار أمام سبورتنغ لشبونة من أجل التأهل. بينما يحتاج الفريق البرتغالي لتسجيل هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل حسابيا عن المجموعة الثالثة، التي يتصدرها أياكس الذي ضمن التأهل ويحل بالجولة المقبلة ضيفا على بشيكتاش المتذيل.

