دورانت قاد بروكلين إلى الفوز

دوليه

سجّل كيفن دورانت 27 نقطة في سلّة مضيفه كليفلاند كافالييرز ليقود بروكلين نتس للفوز 117-112 والانفراد بصدارة المنطقة الشرقية، فيما حقق فينيكس صنز انتصاره الـ 13 توالياً بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز 115-111 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أول من امس. وأثبت دورانت نجاعته في الرميات الحرة مسجلاً 10 من دون أي خطأ في هذا الامتحان، وأضاف إلى سجله التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 مرتدات و3 صدات، ليسهم في قلب تأخر نتس بفارق 12 نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث توالياً. وشكّل لاماركوس ألدريدج أيضاً ورقة رابحة في عودة نتس إلى أجواء اللقاء بتسجيله 21 نقطة إلى 11 مرتدة، فيما أضاف الاسترالي باتي ميلز 17 نقطة وجيمس هاردن 14. وانفرد نتس بفضل هذا الفوز بصدارة المنطقة الشرقية برصيد 13 انتصاراً مقابل خمس هزائم، مستفيداً من تعرض مطارده المباشر شيكاغو بولز لخسارة مفاجئة أمام إنديانا بايسرز 77-109. وفي سان أنتونيو، عزّز صنز مركزه الثاني في المنطقة الغربية، بفوزه الصعب بفارق أربع نقاط على سبيرز. ونجح صاحب الأرض في تقليص الفارق بينه وبين ضيفه إلى ثلاث نقاط في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليلهب جماهيره في ملعب «آيه تي أند تي سنتر». وعرف صنز كيف «يقتل» زخم منافسه بفضل تألق ديفن بوكر صاحب 23 نقطة ودياندري أيتون الذي سجل 21 نقطة والتقط 14 مرتدة، مع رباعي من مقاعد البدلاء أنهى اللقاء مع 48 نقطة. وعزّز صنز الذي حقق فوزه الثالث عشر توالياً رصيده في المركز الثاني للمنطقة الغربية، بسجل من 14 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم فقط، فيما خسر مطارده المباشر يوتا جاز الثالث بفارق نقطة أمام ضيفه ممفيس غريزليز 118-119.

