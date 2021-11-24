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دوليه

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مرتضى عاد


أصدر د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا رسميا بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى نادي الزمالك.وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت في نهاية نوفمبر من العام الماضي إقالة مجلس مرتضى منصور بداعي وجود مخالفات مالية، قبل أن يحصل الأخير على حكم قضائي بعودته لمنصبه. وستقام انتخابات الزمالك طبقا للائحة الاسترشادية الخاصة بالأندية بعدما رفضت الجهة الإدارية الاعتراف باللائحة الخاصة بالنادي والتي أقرها مجلس مرتضى قبل إيقافه. ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الزمالك في يناير المقبل على أن يتم الدعوة لها خلال الأيام المقبلة. وأعلن مرتضى فور صدور القرار عن عقد مؤتمر صحافي اليوم في مكتبه الخاص بالقاهرة لشرح جميع التفاصيل وخلفيات هذا القرار.وأكد مرتضى منصور أنه سيكون في مقر نادي الزمالك لمقابلة الأعضاء غدا الخميس.


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