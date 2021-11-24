الأهلي هزم المحلة.. والزمالك تعثر أمام البنك

دوليه

واصل الأهلي انتصاراته بالفوز على غزل المحلة بصعوبة شديدة بنتيجة 3 ـ 2 في الوقت الذي تعثر فيه الزمالك بالتعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز اول من امس.

ونجا الأهلي من فخ التعادل مع غزل المحلة الذي قدم مباراة بطولية وكافح وعاد في النتيجة بعد التأخر بهدفين لكن الأهلي سجل هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

سجل الأهلي في البداية عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 10 وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

لكن المحلة سيطر على المباراة وضغط الأهلي في نصف ملعبه وسجل عبده يحيى هدفه الأول في الدقيقة 57 ثم أحرز التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه بعد رأسية اصطدمت بقدمه وتحولت للشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حصل الأهلي على ركلة حرة أمام المنطقة سددها علي معلول اصطدمت بلاعب المحلة في الحائط البشري وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك مانحة الأهلي 3 نقاط ثمينة. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى 15 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد المحلة بقيادة مدربه محمد عودة عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-1 على استاد القاهرة الدولي.

تقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 15 عن طريق محمد هلال من رأسية رائعة وتعادل الزمالك بضربة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 70. وشهدت المباراة تعديلات عديدة في تشكيلة الزمالك مع استبعاد عمر السعيد لتعرضه لوعكة صحية وعدم توفيق التونسي سيف الدين الجزيري الذي تم استبداله ولم يجد الفرنسي باتريس كارتيرون مهاجما للدفع به فلعب بأوباما في هذا المركز ثم اعتمد على أكثر من لاعب في الشوط الثاني دون جدوى.

وغاب التوفيق كثيرا عن الزمالك حيث أهدر مصطفى فتحي فرصتين محققتين تصدى القائم لواحدة فيما جاءت الثانية بعدما ضغط أوباما على حارس البنك محمود الزنفلي وخطف منه الكرة ومررها لمصطفى الذي كان على بعد خطوات من الشباك لكنه سدد خارج المرمى بغرابة.

كما تعرض زيزو للإصابة في الدقائق الأخيرة وخرج ولم يستطع الزمالك إجراء تبديل للدفع بلاعب آخر ليكمل الأبيض المباراة بعشرة لاعبين ليفشل في إدراك هدف الفوز.

ورفع الزمالك حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر كما ارتفع رصيد البنك الأهلي بقيادة مدربه خالد جلال إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

وحقق بيراميدز فوزا سهلا على حساب ضيفه إيسترن كومباني بنتيجة 3-0.

ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 13 نقطة في الوصافة وظل إيسترن كومباني بقيادة المدير الفني علاء عبد العال بلا نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب بعدما تلقى هزيمته الخامسة على التوالي.

وحقق المصري البورسعيدي فوزه الأول بالدوري الممتاز مع مدربه التونسي معين الشعباني بتغلبه على مضيفه الجونة بنتيجة 3-0.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد الجونة بقيادة مديره الفني رضا شحاتة عند 4 نقاط في المركز الـ15.

