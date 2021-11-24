2,600,000,000

دوليه

ريال سعودي... هو قيمة دعم الاستراتيجية الرياضية السعودية وهو ما يعادل 210 ملايين دينار كشفها رئيس اللجنة الاولمبية السعودية كدعم للاتحادات الرياضية لخطة تطوير الرياضة 2035... الخ. فقد اتصل بي احد الاخوة الاعزاء الذين يتابعون الاحداث الرياضية و يفهم معنى « ادارة الرياضة « و اشار لي بالدخول لموقع اللجنة الاولمبية السعودية للاطلاع على استراتيجية السعودية الرياضية اتجاه الاتحادات الرياضية ودعمها للتخطيط لحصد البطولات القادمة. فما قصدته هنا عندما اقرأ النسخة النهائية للاستراتيجية الرياضية الكويتية التي ليس من حق احد ان يزعل عندما ننتقدها بايجابياتها و سلبياتها... ولكن للاسف عندما تقرأها تحس انك تقرأ مرجعا فلسفيا غريبا عجيبا. لا اعلم مصدرها الا انها كلام فلسفي وليس بالرياضي... اما ما تم سرده في البند العاشر عن مخرجات الاستراتيجية الكويتية (18 بندا) فأجد بعضها مقبولا و يمكن تحقيقه و البعض الاخر تم نسخه من اوراق عمل قديمة (المستشفى الرياضي و الثانوية الرياضية..) شاركت بها و البعض الاخر غير صحيح و سوف تعرقل الحركة الرياضية و ايضا هناك بنود من «احلام اليقظة» يصعب تحقيقه لاسباب مالية و لوجستية نعيشها هذه الايام...

نعود لاستراتيجية اللجنة الاولمبية السعودية التي اقرت مؤخرا لدعم الاتحادات الرياضية بهذا المبلغ الخيالي و الذي لا نستطيع توفيره لقطاعنا الرياضي لسبب بسيط الا وهو ان الرياضة ليست بالاولوية في برنامج الحكومة الحالي و القادم... والامر الاخر ليس من حق الهيئة ان تضع استراتيجية لتطوير الالعاب الرياضية لانه وبشكل مبسط من يحق له تطوير اللعبة هو اتحاد اللعبة و ليس مجلس ادارة الهيئة او مستشاريها فهذا حق اصيل لها بمساعدة اللجنة الاولمبية الكويتية فنحن نفهم ان « الحصان هو من يجر العربة وليس العكس ؟

ثانيا من اسس وضع الاستراتيجيات هو مدى امكانية تطبيقها بتوافر المال و الافراد المتخصصين و ليس ممن لديه القرار او المال فالطبيعي ان يضع الاتحاد برنامجه الفني لتطوير اللعبة و تحقيق النتائج من خلال استراتيجية طويلة المدى بمساعدة اللجنة الاولمبية التي يمكنها التفاوض مع الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لهذا التطوير... فعندما قرأنا استراتيجيتنا لم نقرأ اي شيء عن الميزانية المطلوبة – او المتوقعة – او التي يجب ان ترصدها الحكومة لنا..... إلخ فكيف اخطط من غير وجود الدعم المالي؟ فاليوم اتحاد الكره قرر الاستغناء عن مدربه والتعاقد مع مدرب جديد لا يعلم الاتحاد من اين سيأتي بالمال للمدرب الجديد... فما جاء بالاستراتيجية السعودية بأن ما خصص لهم ليس بالنهائي والخير قادم لاحقا... ونحن نعاني كل يوم من عدم توافر سيولة لتطوير اللعبة...! فأرجو من الاخ الوزير وقياداته الرياضية اعادة النظر ومراجعة بنود الاستراتيجية ومدى امكانية تنفيذ مخرجاتها الاستراتيجية ولو لبناء ستاد واحد بمدينه الجهراء (على سبيل المثال)...؟ فالاستراتيجية السعودية تقول اذا فاز اي لاعب بميدالية ذهبية بالدورة الاولمبية ستكون مكافأته ما يقارب من مليون ريال (80 الف دينار) و الثاني 500 الف ريال و الثالث 250 الف و عند التأهل للاولمبياد يحصل اللاعب على 100 الف ريال... هذا نموذج لاسلوب رفع مستوى اللاعبين بالسعودية اتمنى ان يفهمه الفريق الذي اعد الاستراتيجية قبل تقديمها كنسخه نهائية لمجلس الوزراء لاقرارها. واعتقد ان مجلس الوزراء سوف يحولها لوزير المالية لتقييم تكلفة استراتيجية الكويت قبل الموافقة عليها... فالمكتوب لا يتوافق مع الواقع... والله من وراء القصد.

