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القادسية واصل انتصاراته في «اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021

واصل القادسية تقديم عروضه القوية وحقق انتصارا جديداً على القرين الـ 33-30 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت فوز السالمية بصعوبة على العربي 28-27.
وصعد القادسية بهذا الفوز إلى وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة متخلفاً بفارق 6 نقاط عن الكويت المتصدر، فيما عاد السالمية إلى المركز الثالث بـ 11 نقطة، وكاظمة رابعاً 10 نقاط، وهو الرصيد ذاته لبرقان الخامس، والفحيحيل سادساً 7 نقاط، والعربي سابعاً 4 نقاط، وأخيراً القرين دون رصيد من النقاط.
وعانى القادسية كثيراً قبل أن يحقق الفوز على القرين إذ بقيت النتيجة متقاربة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن الأصفر بفضل خبرة لاعبيه من انهاء اللقاء بفارق 3 أهداف محقق انتصارا مهماً في السباق نحو مقدمة الترتيب. وفي المباراة الثانية قدم العربي المبتلى بالاصابات عرضاً قوياً جارى من خلاله السالمية الذي تمكن في النهاية من تحقيق الانتصار والتقدم خطوة جديدة في سلم الترتيب.


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