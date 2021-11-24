انتصارات لكاظمة والقادسية وبرقان في «الطائرة»

دوليه

تغلب كاظمة على العربي 3-1 (26-24، 25-18، 18-25، 25-23)،في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت أيضاً تحقيق القادسية انتصارا سهلاً على التضامن 3-0 (25-12، 25-21، 25-22)، فيما فاز برقان على الجهراء 3-1 (25-17، 22-25، 25-21، 25-20).

ورفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يأتي بعده كاظمة والكويت بـ 7 نقاط، ثم برقان 6 نقاط، والجهراء 4 نقاط، والعربي 3 نقاط، وأخيراً التضامن دون رصيد.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.

في المباراة الأولى عمق كاظمة جراح العربي والحق به الهزيمة الثالثة هذا الموسم ليتراجع الأخضر إلى المركز قبل الأخير، فيما قفز البرتقالي إلى المركز الثاني مناصفة مع الكويت. وفي المباراة الثانية فاجأ برقان نظيره الجهراء وهزمه بثلاثة أشواط مقابل واحد ليؤكد رغبته في المنافسة الجدية على بلوغ المربع الذهبي للبطولة. وفي المباراة الثالثة واصل القادسية تقديم عروضه القوية وحقق انتصاره الرابع على توالي ليعتلي جدول الترتيب بجدارة واستحقاق.

