معلول: هدفي مع الكويت حصد البطولات

دوليه

شدد التونسي نبيل معلول مدرب الكويت على اهمية العمل والمثابرة داخل صفوف الأبيض لاظهار الوجه الحقيقي للفريق في منافسات الموسم الحالي، معربا عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على التحسن من مباراة لأخرى. وقال معلول ان حصد البطولات والوصول لمنصات التتويج في كل المشاركات مع الأبيض هو الهدف الذي يعمل من اجله مع اللاعبين والأجهزة المعاونة، مشيدا بدعم ادارة النادي وتعاملها الاحترافي، إلى جانب تذليل كل العقبات، وتوفير معسكرات خارجية وداخلية لتجهيز الفريق بالصورة الأمثل.

واعترف مدرب الأبيض بالمردود الايجابي الذي عاد على الفريق من اقامة المعسكر الاخير في السعودية وخوض تجارب ودية قوية، مشيرا الى ان هذا الامر عاد بالفائدة على الفريق، ونقل صورة واضحة عن اللاعبين للجهاز الفني. وعن انطباعه بعد ضربة البداية في الدوري الممتاز والفوز على اليرموك، أكد معلول ان طبيعة الدوري الكويتي صعبة عطفا على تقارب المستويات ورغبة الجميع في اثبات ذاته، مشيرا إلى انه حذر اللاعبين من صعوبة مواجهة اليرموك كما هي طبيعة المباريات الافتتاحية.

و أضاف ان جميع المباريات في الدوري الممتاز لن تكون سهلة وتتطلب بذل جهد كبير، لاسيما ان جميع الفرق ينتظرها ضغط كبير بواقع 9 مباريات حتى التاسع من يناير المقبل.

واستبعد مدرب الكويت ان يكون النهج الهجومي والضغط العالي الذي اتبعه امام اليرموك وكلفه تلقي هدفين هو الاسلوب الذي يعول عليه، مشيرا إلى انه يعتمد على امكانات اللاعبين وجاهزيتهم، لتنفيذ الفكر التدريبي الذي يسعى اليه في كل مباراة.

واردف انه يحترم كل الاراء لكنه يدرك ان الابيض لا يزال في حاجة الى الوقت للظهور بالصورة التي تصبو اليها جماهير النادي وادارة الفريق.

وحول دعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، قال معلول ان ادارة النادي لم تقصر في اي شيء، ولا يزال هناك متسع من الوقت للوقوف على «النواقص» التي يحتاجها الفريق مستقبلا.ووعد المدرب التونسي الابيض جماهير الكويت بتقديم عمل يرضيهم، مطالبا اياهم بدعم الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

