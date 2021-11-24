كأس عبدالله المبارك للرماية تنطلق غداً

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تنطلق غداً الخميس على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مسابقات كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك وتستمر حتى السبت المقبل في رمايات المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 متر والقوس والسهم الأولمبي لفئات الرجال والسيدات. وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة قال عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية إن هذه البطولة لها أهمية خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية وأن مجلس إدارة نادي الرماية يحرص على إدراج كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك ضمن برنامج نشاطه المحلي سنويا وهي منذ انطلاقتها تشهد مشاركة كبيرة من قبل رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني وتتحلى بروح المنافسة الشريفة. وأكد العصيمي أن البطولة محطة مهمة للمنتخبات الوطنية لرماية اسلحة الرصاص ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض البطولات الدولية والعالمية المقبلة وكذلك تعد محطة إعداد مهمة لرماة وراميات أسلحة الرصاص قبل انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.وتقدم العصيمي بالشكر والعرفان باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الرماية الكويتية إلى أسرة المغفور له الشيخ عبدالله المبارك «طيب الله ثراه» لدعمهم المستمر لرياضة الرماية الكويتية منذ سنوات طويلة. وأضاف أن هذا الدعم له طيب الأثر في تشجيع الرماة والراميات على المثابرة والاجتهاد ومواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع علم البلاد عالياً في جميع المحافل الدولية.