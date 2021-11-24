«أزرق الشباب» هزم اليمن بثنائية

دوليه

تغلب «أزرق الشباب» على نظيره اليمني 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد جذع النخلة في البصرة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح مهاجم الأزرق فهد العازمي التسجيل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وأضاف العازمي نفسه الهدف الثاني من مجهود فردي في الدقيقة 79، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحصد أزرق الشباب أول 3 نقاط له في البطولة بعد خسارته المباراة الأولى أمام العراق 0-3، فيما ظل المنتخب اليمني الذي كان خضع للراحة في الجولة الأولى بلا رصيد.

وانفرد المنتخب العراقي بصدارة المجموعة بعد فوزه على البحرين برباعية نظيفة أول من أمس أيضاً. ورفع المنتخب العراقي بطل النسخة الأولى من البطولة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على ضيفه البحريني الذي استقر ثانياً بـ 3 نقاط في المباراة التي أقيمت على ستاد البصرة الدولي وشهدت حضور نحو 13 ألف متفرجاً.

وسجل حارس منتخب البحرين خالد بو هزاع بالخطأ بمرماه عند الدقيقة 38، هدف العراق الأول ثم أضاف بلند عمر الثاني (42)، وعبد القادر جميل الثالث (58)، وأخيراً عبد الرزاق قداح (75).

واختير بلند عمر من المنتخب العراقي أفضل لاعب بالمباراة وتسلم من شركة ايرثلنك الجائزة المخصصة لذلك. وهو الفوز الثاني للمنتخب العراقي الذي كان تفوق بالجولة الأولى على الأزرق بثلاثية، فيما كان المنتخب البحريني فاز على نظيره الفلسطيني 2-1.وافتتحت أمس الثلاثاء مباريات المجموعة الثانية التي تقام منافساتها بمدينة أربيل بلقاءي سورية مع لبنان، والإمارات مع الأردن. وتقام مباريات دور المجموعات حتى 28 نوفمبر بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام في الأول من ديسمبر المقبل.

