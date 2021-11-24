في خصائص المجتمع الكويتي!

الاخيرة

يصعب الحكم على مجتمع بأكمله بأن من خصائصه ومزاياه وعيوبه أموراً محددة نظراً لاختلاف الموروثات والمتغيرات، إنما يكفي أن نذكر بعض الخصائص والصفات السائدة على البعض - لا الكل- ومن لا تنطبق عليه تلك الصفات فهو على الأرجح من الفرقة الناجية والموضوع متروك لأبحاث علمية للمختصين.

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تدفع حكوماته المتعاقبة شعبها إلى الولاء الشديد للقوى السياسية المعارضة ونوابها عبر جعل باب التعيين والترقي الحكومي يمر بهم لا بالوزراء.

يعاقب عادةً بالضرب الشديد بالعصى والإبعاد والإعفاء الأكفاء الأمناء الأذكياء، وتُمنح الجزرة الذهبية بالأطنان لمن يجمع بين الحمرنة والحرمنة ثم يُشتكى من تفشي الفساد المالي والإداري في البلد.

مجتمع بعض من يحارب الفساد فيه فاسد ومن يدّعي التدين هو الأكثر تعدياً على الأموال العامة والخاصة والإثراء الفاحش غير المشروع.

مجتمع يتغنى طوال العام بالأغاني الوطنية وتنهمر دموعه تأثراً بها وحباً في الكويت ولكن ما أن تأتيه الفرصة لخدمة بلده حتى يكون أول الهاربين منها.

رغم أنه مجتمع لم يدخل حروباً طويلة إلا أنه الأعلى في العالم في عدد المعاقين والمرضى النفسيّين وواضح أنها جميعاً دعاوى زائفة كاذبة كحال الشهادات العلمية الزائفة المشتراه التي كلما زادت قلت الإنتاجية وزادت السرقات والأخطاء الكبرى في المشاريع الكبرى.

مجتمع يستضيف الآخرين على أرضه وبدلاً من أن يلحق حسن العمل بحسن القول يتم التعدي اللفظي عليهم فيخسرهم دون حكمة.

لديه أكثر إدارة حكومية تمنح شعبها العطايا والمزايا دون مقابل ويبقى شعبها أسير شعور دائم بالظلم الكاذب.

أشهر مجتمعات الأرض في عداء من يصادقه وصداقة من يعاديه.

يصعب على مجتمعنا التعلم من دروس الماضي لذا يقوم بتكرار نفس الأخطاء وتكرار الوقوع في نفس الحُفر.

يتم تكرار مقولة إن القطاع الحكومي لن يستطيع التوظيف ونصح الشباب بالتوجه للمبادرة الفردية والتوظف بالقطاع الخاص ليتم بعد ذلك ضرب القطاع الخاص وأصحاب المبادرات الفردية بشكل لم تشهده... غرائب الإبل!

يُقبل في المجتمع نهج الاستعاضة عن غياب الإنجاز الحضاري الحقيقي بالتعظيم والتفخيم والكذب لكل إنجاز صغير لا يذكر يتضح لاحقاً زيفه.

رغم اتساع شوارعه وقصر مسافاته وجودة أنواع سياراته، وعدم وجود جبال ووديان أو أمطار وثلوج إلا أنه الأعلى في معدلات الحوادث بالعالم.

كلما زاد صرفه على خدمة ما «التعليم، الصحة، التنمية.. إلخ) زاد مستوى تلك الخدمة سوءاً.

عندما يُهزم فريقه الرياضي بنصف دزنية أهداف لا يتم الاعتذار والتغيير بل يقال.. احمدوا ربكم أننا لم نُهزم بدزنية بس انتظرونا وإن شاء الله.. في المرة القادمة!

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من يعفو لا يضع شروطاً على من سيعفو عنه، إلا أنّ من يطلب العفو هو من يضع شروطه كي يُقبل العفو عنه...!

