«ثعلب العرب».. الأولى عالمياً

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فاز المصور الكويتي محمد مراد امس بالمركز الاول بفئة وجوه الحيوانات في مسابقة «نيتشر إن فوكس- 2021» العالمية في الهند وذلك عن صورته «ثعلب العرب». وقال مراد في تصريح لـ «كونا» ان صورة «ثعلب العرب» التي التقطها في الكويت هي للثعلب العربي الأحمر الذي يعرف في منطقة الخليج العربي بـ «الحصني» وفي الخلفية تظهر الاضواء المحيطة. من جانبها، ذكرت ادارة مسابقة «نيتشر ان فوكس» في بيان لها ان مراد الذي حصدت صورته المركز الاول في المسابقة امضى اكثر من شهرين في مراقبة «الحصني» وتوثيق سلوكه لافتة الى ان مراد كسب ود هذا الحيوان «الثعلب العربي الأحمر» وبات يألف المصور الكويتي بعد ان كان يفزع منه في البداية. وفي يونيو الماضي حصدت «ثعلب العرب» المركز الثاني في مسابقة «مصور الطبيعة» في بريطانيا من بين ثمانية الاف صورة مشاركة. وحظيت هذه الصورة باهتمام كبير في الكويت والخليج والعالم وباتت مصدر الهام للمصورين في الكويت وخارجها.