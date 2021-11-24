«الاستئناف» أجازت مبيت الابن في منزل والده خلال «الرؤية»

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قضت محكمة الاستئناف بإباحة مبيت المحضون لدى والده خلال زمن الرؤية مرسخة بذلك مبدأ قضائياً جديداً في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بـ «الرؤية».

وقالت المحكمة في حكم لها صادر باسم وكيل محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الأسرة بمحافظة مبارك الكبير د. المستشار خالد المنديل: إن حق الأب في مبيت ابنه لديه وقت الرؤية ليس فكرة ممجوجة في المذهب المالكي، وما هو مطلوب من القاضي الآن هو أن ينهض في فهمه للآراء الفقهية وأن ينشط جارحة تفسير النصوص لديه بما يتوافق مع زماننا الذي نعيش فيه.

وأشارت المحكمة الى انه لم يعد مقبولاً حرمان الأب من حقه في احتضان ابنه او ابنته في ليلة يبيت فيها معه قرير العين، فهو الأب وهو من له الحفظ والنسب وولاية الإنفاق والتربية والتعليم.واستطردت المحكمة بالقول: ومن ثم فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى فكر متوقد وآراء متجددة تساير زماننا الحالي في التطور الذي نعيشه، فلا يوجد ما يمنع شرعاً من إعطاء الأب حق مبيت ابنه الصغير المحضون لديه، متى ما توفرت الشروط وتحققت الاشتراطات المعتبرة شرعاً وقانوناً وهي شروط خاصة بالصغير المحضون وأخرى خاصة بطالب المبيت من الوالدين.

واضافت المحكمة: متى ما تقدم أحد الوالدين بطلب المبيت فعلى القاضي أن يتحرى عن توافر الشروط الخاصة بالمحضون والمتمثلة في بلوغ الصغير سبع سنوات وأن يكون عاقلاً ليس لديه إعاقة عقلية أو جسدية جسيمة وغير مصاب بمرض معد، وأن لا يصيبه ضرر من مبيته لدى والده كما يجب على القاضي أن يتحقق في توافر شروط معينة والتي تتمثل في كونه غير فاقد للشروط المنصوص عليها وفق نص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 84/51 وأن يكون لديه من يصلح للحضانة من النساء زمن المبيت، وأن لا يكون وقت طلب المبيت خاضعاً لتنفيذ عقوبة جنائية مقيدة للحرية وأن لا يتضرر الصغير من مبيته لديه. وعلقت المحامية حوراء الحبيب على الحكم قائلة: هذا الحكم سُطر بأحرف من نور في اكتشاف هذا الحق للأب، ونحن نفخر بقضائنا الذي يبحث عن المبادئ لتهتدي بها المحاكم الأخرى، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي بها كم كبير من الألم لعدم وجود حلول جذرية في مسائل الرؤية في السابق.

