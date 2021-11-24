«الدوري النسائي السعودي»... حلمٌ تحقق

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انطلق في السعودية أول من امس أوّل دوري كرة قدم نسائي لتبدأ معه رحلة مئات الفتيات والشابات نحو اللعب بشكل احترافي، وربما المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات يوماً ما.

وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 5 مواجهات أسفرت عن فوز اليمامة على الهمة 6-1، والتحدي على سما 3-1، وتعادل اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء 1-1 في المنطقة الوسطي، في حين تغلب المملكة النسائي على اتحاد النسور 12-0، وشعلة الشرقية على الواحة 10-0 في المنطقة الشرقية، وأقيمت أمس 3 مباريات في المنطقة الغربية جمعت اتحاد القوة مع العاصفة، والكرة المشتعلة مع الليث الأبيض، ونسور جدة مع مراس. ويشارك في البطولة 16 فريقًا تحت إشراف «إدارة الكرة النسائية» التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

