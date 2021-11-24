القحطاني: «البزنس» النسائي يواجه تحديات كثيرة في السوق

النهار Plus

لا تزال الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني بيروقراطية إجراءات ترخيص مشروعاتها، على الرغم من اعتماد الكثير من الجهات لتطبيقات الكترونية لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال في مختلف القطاعات، هذا ما أكدته المصصمة الداخلية سفانا عدنان القحطاني في لقاء أجرته «النهار» حول التحديات والتطلعات التي تواجهها المرأة في مجال البزنس النسائي.

ولفتت القحطاني إلى أن سيدات الأعمال يعانين الكثير من المشكلات في تأسيس مشروعاتهن سواءً بالطرق التقليدية أو حتى عند استخراج الرخص الكترونياً، فالمعلومات غير كافية في كثير من الأحيان للوصول إلى الإجراءات المطلوبة بشكل سليم.

وأشارت أنه ليس هناك فهماً من قبل البعض في فهم بعض الأنشطة التي يتم التقدم بها إلى الجهات المعنية للحصول على ترخيص لإقامة المشروع، فما نقدمه من أنشطة في وادي والحصول على ترخيص في واد آخر.

واستدركت القحطاني قائلة: إن الرخصة تستغرق ما بين 6 شهور إلى عام وهو وقت ليس بالقليل لمن يرغبون في إقامة البزنس الخاص بهم.

وقالت القحطاني: ليس هناك دليل على سهولة بيئة الأعمال في الكويت، في إشارة منها للتحديات الكبرى التي تواجه الكثير من أصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أشارت القحطاني إلى أن بيئة الأعمال تفتقد لسهولة الإجراءات بداية من التأسيس وحتى إزالة تحديات المشروع التي تظهر بعد التأسيس، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على سهولة بيئة الأعمال في الكويت. وأشارت إلى أن إجراءات الترخيص للمشروع تواجه تضارباً في في تحديد الرخصة المناسبة للمجال الذي يتم التقدم به للجهات المعنية التي تقوم باصدار الرخص، قائلة إن نوعية النشاط غير موجود أو أنه يتم تفسيره بشكل آخر. وأوضحت أن صدور الرخصة عبر التطبيقات الالكترونية تفتقد للمعلومات الكافية المطلوبة من قبل مسؤولي الجهات، حيث تجد سيدات الأعمال وأصحاب المشروعات للوصول إلى المعلومات بسهولة.

جائحة كورونا

وفي استعراضها لتداعيات جائحة كورونا على أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت القحطاني إلى أن العمالة خرجت من الكويت خلال الجائحة، والحل في استرجاعهم كون تلك العمالة مدربة ولديها القدرة على التعامل مع الأزمات التي تواجه المشروعات في مختلف المجالات.

وبينت أنه من الصعب على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة جديد بسبب الأزمات المالية الصعبة التي لا يزالون يواجهونها، بالإضافة إلى تعثر الكثير منها، وباتت غير قادرة على البقاء في السوق.

ولفتت القحطاني أن الحل الوحيد يكمن في إعادة تلك العمالة إلى الكويت، وذلك لأهميتها الكبيرة في تشغيل المشروعات وتخفيفاً على أصحاب تلك المشروعات الذين يعانون الكثير من التحديات بسبب جائحة كورونا.

وفي سؤال لها عن تقييم الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت القحطاني إلى أن الدعم غائب عن أصحاب المشروعات وقوانين ضمان التمويل التي قدمتها الحكومة لم يستفد منها أحد من أصحاب المشروعات حتى اليوم، مستدركة أن الاستفادة تكاد لا تذكر بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيداتها والتي لا يمكن لرواد الأعمال تلبيتها.

وأضافت أن العزوف عن التمويل من الجهات المقرضة يعود وبشكل رئيسي إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة وتعقيداتها.

القيادة والإدارة

وفي تعليق منها على قدرة المرأة الكويتية على القيادة والإدارة، لفتت إلى أن الكثيرات من اللائي بدأن مشروعاتهن وأثبتن قدرة عالية في الإدارة والقيادة، وبتن مثالاً يحتذى في الكثير من المجالات.

وقالت إن المرأة الكويتية لا تقل عن أقرانها في دول الخليج، كونها كانت ولا تزال مثالاً يحتذى في الكثير من المجالات الاقتصادية التي قامت بالعمل فيها.

وأوضحت أن المطلوب تسهيل الإجراءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يتم الدخول بها.

ولفتت إلى أن المطلوب إجراءات جدية لمساعدة أصحاب المشروعات الذين يعانون تعثراً كبيراً وقد يؤدي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى الإفلاس والخروج بشكل نهائي من السوق.

