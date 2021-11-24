خطوات لزيادة مشاركة المرأة اقتصادياً

النهار Plus

يطرح البنك الدولي في هذا التقرير نهجا عمليا لدعم الرؤية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي والأهداف بعيدة المدى لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ويتناول التقرير خيارات العمل الحكومي والمشاركة من قبل القطاع الخاص. يقترح البنك التعاون والدعم في تنفيذ 4 أهداف:

1 - تحصيل المعرفة القائمة على شواهد وأدلة من خلال التجريب والتقييم لتحديد العوامل التي نجحت والتي لم تنجح في السعي إلى مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

2 - وضع حلول ذكية تحد من قيود التوظيف أمام الساعين للعمل لأول مرة، خاصة الشابات.

3 - دعم سياسات التيسير على الأسر في أطر مؤسسية وتنظيمية تيسر العمل للنساء الراغبات في العمل

4 - تعزيز قيادة المرأة وتطويرها مهنيا في القطاعين العام والخاص.

لتحقيق هذه الأهداف، سيقصد البنك مجالين أساسيين:

التجريب والتقييم

1 - البناء على الجهود الحالية لجمع البيانات من خلال عمليات تقييم نابعة من الداخل بآليات مثل إجراء تجارب موجهة قائمة على عينات عشوائية.

2 - دعم وضع مؤشرات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي والاستعانة بمقارنات مع دول أخرى لقياس إجراءات إدماج المرأة في أماكن العمل.

3 - التعاون مع معاهد السياسات المحلية في مجلس التعاون الخليجي لدراسة القيود التي تواجه المرأة والأسر، بما في ذلك التأثير على المشاركة الاقتصادية وتولي مناصب قيادية.

4 - إبراز الاعتبارات المناسبة للأسرة في تصميم الوظائف ومبادرات التأهيل للعمل.

5 - توسيع البرامج الحالية لدراسة تأثير جهود توطين الوظائف بمراجعة قوانين العمل وسياسات إدارة الموارد البشرية لتقييم الوعي بمسائل الإدماج، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات المحتملة بناء على النتائج.

التدخلات المبتكرة

1 - طرح سياسات نشطة لسوق العمل تزيد فرص الباحثين على وظائف لأول مرة في العثور على عمل.

2 - التركيز على التعليم المبكر. كلما كان التدخل مبكرا في تعليم الفتيات، كلما كان الشباب أكثر وعيا بإمكانية السعي إلى بناء مسيرة مهنية.

3 - الشراكة مع القطاع الخاص لكي يدرج في برامجه التدريبية معايير الشركات في قياس وتتبع خطط التطوير المهني للمواطنين العاملين.

