أغادير السعد: 200 فريق تطوعي تتنافس في الخدمة العامة

النهار Plus

أكدت المدير الإداري لفريق قادة المشاريع التطوعي أغادير السعد أن لائحة تنظيم العمل التطوعي للفرق التطوعية المقيدة في برنامج بادر لوزارة الشؤون تمنع الفرق التطوعية من جمع تبرعات من الشركات أو الأفراد.

وأشارت السعد في حوار مع «النهار» إلى تنظيم أكثر من برنامج تدريبي للفرق التطوعية من قبل وزارة الشؤون، والهيئة العامة للشباب، بالإضافة إلى ورش عمل والدورات التدريبية للمتطوعين والمتطوعات.

وأفادت أن عدد الفرق التطوعية في الكويت وصل إلى ما يقارب 200 فريق رسمي وغير رسمي، كما تطرقت للعديد من الأنشطة والمهام التي تختص بها الفرق التطوعية.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما الدور الرئيس الذي تقوم به الفرق التطوعية وهل تواجدها يكون في أشهر محددة أم طوال العام؟

ما لا شك فيه أن للفرق التطوعية دورا هاما وحيويا لاسيما في وقت الأزمات، وذلك من خلال مساندة أجهزة الدولة، وتقديم الدعم المعنوي للمواطن والمقيم.. حيث تمثل ذلك بما قدمه المتطوع إبان فترة الغزو العراقي الغاشم وفي مرحلة بناء وتعمير الكويت بعد التحرير، وأخيراً أثناء فترة جائحة كورونا «كوفيد- 19».

من الداعم الأول للفريق التطوعي، ومن يتحمل تكاليف الزي الموحد والمقر إذا وجد..؟

لا يوجد شخصية داعمة أو جهة داعمة للفريق ولا يوجد مقر ثابت وهذه هي حال غالبية الفرق التطوعية ومع شديد الأسف، بالنسبة لفريقنا.. يتم الإنفاق على الأنشطة والفعاليات إما من خلال مساهمة أعضاء الفريق أحياناً وإما على نفقتي الشخصية.

نماذج وكفاءات

كيف يتم اختيار النماذج والكفاءات التطوعية، وهل لابد من شروط محددة للانضمام..؟

يتم استقطاب المتطوعين من خلال الإعلان عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق، ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية التي يمكننا من خلالها التعرف على خبرات الراغبين بالانضمام، والجدير بالذكر أنه ليس لدينا شروط سوى العمر المناسب (18 عاماً وما فوق) والرغبة الجادة للعمل التطوعي.

هل صحيح ان الفرق التطوعية تقوم ذاتيا بدفع تكاليف الحملات؟، ولماذا لايتم فتح باب التبرعات العينية للمساعدة في تغطية الحملات خاصة اذا كانت في شهر رمضان..؟

نعم صحيح، لأن لائحة تنظيم العمل التطوعي للفرق التطوعية المقيدة في برنامج بادر (لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) تمنع الفرق التطوعية من تجميع تبرعات من الشركات أو الأفراد، ويتم ذلك بإقرار وتعهد شخصي من قبل رئيس الفريق للوزارة عند تأسيس الفريق.

هل هناك دورات تأهيلية وتدريبية للمتطوعين والمتطوعات خاصة أن العمل التطوعي يحتاج لبال طويل في حسن التعامل لوجود نوعيات مختلفة من النفسيات..؟

نعم بالتأكيد، تم تنظيم أكثر من برنامج تدريبي للفرق التطوعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للشباب، بالإضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الفريق بصفة دورية لتطوير أداء أعضائه.

من الطبيعي ان الفعاليات الوطنية لها دور في أجندة الفرق التطوعية وتواجدها في المحافل والمهرجانات، أليس كذلك؟

بالتأكيد، تحتل فترة الأعياد الوطنية مركز الصدارة بالنسبة للأنشطة التطوعية، حيث تتنافس الفرق التطوعية بتقديم أفضل ما لديها، إما من خلال تعاون أكثر من فريق، وإما تنظيم الفعاليات الوطنية بالتعاون مع المدارس ومراكز وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من التعاونات المختلفة.

الا تعتقدين ان الانضمام للفرق التطوعية، قد يؤثر سلبا على البنت المتزوجة؟

لا يوجد قاعدة ثابته لهذا الأمر، فبالنسبة لفريقنا لدينا أكثر من فتاة متزوجة ولديها أطفال ولم يؤثر انضمامها للفريق على حياتها الخاصة، فمن وجهة نظري الشخصية إن العمل التطوعي عمل حر وغير مرتبط بعدد ساعات محددة أو أوقات معينة كالعمل الوظيفي، فباستطاعة أي فرد في المجتمع أن يتطوع إذا كانت لديه رغبة جادة.

طاقات الشباب

هل هناك تنسيق مع الجهات الحكومية من أجل تنظيم الفعاليات المقامة بين فترة وأخرى؟

نعم، يتم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لبعض الفعاليات.

زيارة المرضى بالمستشفيات خاصة مرضى السرطان والأمراض المستعصية ورسم البسمة على وجوه الاطفال جوانب انسانية مهمة، فهل الفريق التطوعي له مساهمة في هذا الجانب؟

بلا شك، نظم فريق قادة المشاريع التطوعي أكثر من زيارة لأكثر من مستشفى منذ تأسيس الفريق ضمن أكثر من حملة على مدار العام مع تقديم الهدايا والدعم المعنوي والنفسي للمرضى، على سبيل المثال «مستشفى البنك الوطني، مستشفى الرازي، مركز الشيخة بدرية الأحمد الصباح للسرطان،..الخ» نسأل الله -عز وجل- أن يمن على جميع مرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء العاجل.

يعتبر العمل التطوعي استثمار لطاقة الشباب بالإضافة لتنمية قدراتهم وزرع الثقة بالنفس، هل صحيح أن عدد المتطوعات الإناث أكثر من الرجال في كل الفرق التطوعية؟

غير صحيح أن عدد المتطوعات الإناث أكثر من عدد المتطوعين الذكور، لأن الفرق التطوعية تختلف باختلاف اختصاصها، فهناك فرق تطوعية تختص بالإنقاذ والإسناد، لا يعقل أن تشمل فتاة واحدة وجميع أعضائها متطوعون ذكور.

هناك نظرية تقول أن قدرة المرأة على العطاء أكبر من الرجل، فهي لها القدرة على تنظيم الوقت وإدارته، فهل هذه النظرية صحيحة بما انك المشرفة على الفريق التطوعي؟

نعم هذه المعلومة صحيحة إلى حد كبير وربما يعود السبب إلى أن طبيعة المرأة تؤهلها إلى إتقان أداء أكثر من عمل في آن واحد، كما يمكنها أن تؤدي الأعمال بسرعة أكبر وذلك بسبب وجود روابط أفضل بين خلايا المخ (وفق دراسات عدة).

اتفق الباحثون والدارسون للعلوم الإنسانية على أن أفضل وسيلة لإسعاد النفس هي العطاء ومساعدة الآخرين دون مقابل، كيف لمستم هذا الجانب؟

بالطبع، لأن الاستمرار في العطاء حتى في أحلك الظروف يخبئ فرجاً، وسعة في الرزق سبحان الله، كما هو سبيل لتحقيق الراحة النفسية، ونشر الإيجابية في المجتمع.

من الخمول إلى الإنتاج

العمل التطوعي يسهم في نقل الفرد من حالة الخمول إلى حالة الإنتاج، والاستفادة من هذه الطاقات البشرية وتفعيلها في وجوه الخير بما يحقق نشر الفائدة والخير للمجتمع؟ ما تعليقك؟

بالتأكيد، من أهم السمات الإيجابية للعمل التطوعي التي تعود بالفائدة على المتطوع خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة، هي اكتساب مهارات جديدة من خلال التطوع، مثل «كسر حاجز التردد والخجل أثناء التعامل مع الآخرين، والصبر، وضبط النفس، وإدارة الوقت، والالتزام، واحترام أنماط الشخصيات المختلفة، وغيرها»، بالإضافة إلى أنه فرصة لتبادل الخبرات فيما بين المتطوعين واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالمنفعة.

كم يبلغ عدد الفرق التطوعية في الكويت، وهل يوجد بينهم تعاون إذا حدث تنظيم فعالية وطنية مثلا؟

الفرق التطوعية في الكويت كثيرة وذات تخصصات مختلفة ويصعب حصرها، لا سيما أن غالبيتها غير مقيد ضمن برنامج (بادر) لتسجيل الفرق التطوعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن على حد علمي أن أعدادها قد تجاوزت عدد 200 فريق تطوعي (رسمي وغير رسمي).

هل وجدت الفرق التطوعية تكريماً من قبل المؤسسات الحكومية على الدور الفعال الذي يقومون به؟

لا، ومع شديد الأسف.

كيف تجدين إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الإجتماعي وتحرر الطرفين؟ هل تحتاج لرقابة وتفعيل أم الوضع يبقى متزنا؟

من وجهة نظري المتواضعة أن منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، بإمكاننا الاستفادة من إيجابياتها وتوظيفها بالشكل السليم، على سبيل المثال: يمكننا من خلالها الترويج لأعمال الخير، والإعلان عن الفعاليات التطوعية، أو للتعريف عن برامج خيرية.. إلخ، واستخدامها وفق ضوابط معينة فيما لا يتخالف مع العادات والتقاليد وأخلاقياتنا الجميلة التي يحثنا عليها ديننا الحنيف. ومن جانب آخر نتمنى تفعيل القوانين الرقابية التي تحد من استغلالها من قبل ذوي النفوس الضعيفة في الترويج لكل ما يسيء للمجتمع.

