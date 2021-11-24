مهرجان نجم العرب يمنح إلهام علي جائزة أفضل ممثلة شابة في الخليج العربي

النهار Plus

فازت الفنانة الشابة إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

ونشرت الفنانة الشابة على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام صورة لها، وهي تحمل الجائزة، وعلّقت عليها بالقول: «شكراً يا مصر بلد الفن والحضارة والتاريخ، شكراً لكل عائلة إلهام علي، تم تتويجي بجائزة أفضل ممثلة شابة في الخليج من خلال مهرجان نجم العرب في أرض مصر»، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالفوز بهذه الجائزة.

وتفاعل عشاق إلهام علي مع هذا الخبر بشكل كبير، وعبّروا عن سعادتهم بهذا التتويج.

يُذكر أنّ إلهام علي حققت نجاحاً كبيراً بآخر أعمالها «اختطاف»، الذي تدور أحداثه في عالم الجريمة والاختطاف، ويتناول قصة اختطاف الطفلة لينا وبحث عائلتها عنها.

