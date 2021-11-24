بلقيس فتحي تسحر متابعيها بالقفطان المغربي

النهار Plus

نشرت الفنانة اليمنية ?بلقيس فتحي? صوراً جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وسحرت بلقيس متابعيها بإطلالتها بالقفطان المغربي الذي طغى عليه اللون الأزرق ودخل فيه ألوان كثيرة زادت تصميمه أناقة وجمالا.

واعتمدت بلقيس تسريحة شعر مجعدة وماكياج ناعماً تلاءم مع إطلالتها التي لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت بلقيس قد استطاعت ان تفوز بجائزة في هوليوود ميوزك اوارد HMMA عن فئة «فنانة مستقلة» عن اغنية «انتهى».

وكتبت بلقيس على صفحتها الخاصة: «وفزت بالجائزة عن فئة «فنانة مستقلة» عن اغنية انتهى في هوليوود ميوزك اوارد HMMA التي فاز بها أيضا نجوم عالميون مثل بيلي ايليش واريانا جراندي وهانز زيمر..أهديها لامارات الغلا وشيوخي الكرام وجمهوري وفريق عمل الأغنية المبدع جدا والقادم أجمل».

الأغنية من إخراج دان حداد، وهي من كلمات مشاري ابراهيم، ومن الحان عبد العزيز الويس وتوزيع على المتروك.

وفد تلقّت بلقيس عدداً كبيراً من التهاني من قبل المتابعين.

