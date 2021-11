تايلور سويفت طرحت أغنيتها الجديدة

النهار Plus

طرحت تايلور سويفت فيديو موسيقي جديد لأغنيتها الجديدة «I Bet You Think About Me»، من ألبومها الجديد Red، الذي طرح في 11 نوفمبر الجاري، وقامت بإخراجه الممثلة العالمية بليك ليفلي، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع «hollywoodreporter».

يلعب مايلز تيلر دور العريس الذي تطارده سويفت، وهي مرتدية ملابس حمراء في حفل زفافه من امرأة أخرى، وتلعب زوجة تيلر كيلي سبيري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع «hollywoodreporter».

على الرغم من أن الفيديو يمثل المرة الأولى التي تتعاون فيها سويفت وليفلي في عمل فني، إلا أن سويفت أشارت إلى علاقتها الوثيقة مع ليفلي وزوجها ريان رينولدز مرات عدة في موسيقاها، فعلى سبيل المثال، في ألبوم سويفت الذي طرح عام 2017، تضمنت أغنية «Gorgeous» تعليقاً صوتياً من جيمس ابنة رينولدز وليفلى تقول كلمة «رائع».