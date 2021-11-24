نوال الزغبي تتجه إلى الموضة و الأزياء

النهار Plus

كشفت الفنانة نوال الزغبي عن أنها تعمل حالياً على مشروعها الخاص بعالم الموضة والأزياء؛ فهي تعشق الموضة منذ صغرها خاصة التريكو الذي تبدع في أشكاله أما عن تجربة التمثيل، فقد أكدت نوال أنها أحياناً تفكر في تجربة التمثيل ولكنها تخشى أن تكون مغامرة ليست بمكانها، ولكن لم تنفِ أنها إذا عُرض عليها عمل قوي من الممكن أن تقبل به. واعترفت نوال أنها دخلت المستشفى بعد إنهاء تصوير كليب «إللي إتمنيته» بسبب الإجهاد الذي تعرضت له أثناء التصوير، حيث كانت تصور 12 ساعة متواصلة. وكشفت عن أن أغنيتها «إحنا لبعض» كانت قد سجلتها منذ أربعة أو خمسة أعوام وسُرّبت ولم تكن ضمن خطتها. ورأت نوال أن تويتر هو أكثر أبليكيشن تفضله عبر السوشيال ميديا ومن بعده إنستغرام، ولكنها ترى أن تيك توك لم يفدها بشيء، لذا لم تنضم إليه حتى الآن.

